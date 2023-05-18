День 448-й. Самое важное к утру 18 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 17 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали до 360 украинских военных и наемников; В западной части Артемовска продолжают бои штурмовые отряды; В ДНР наиболее сложная обстановка сложилась в районе Красного и Богдановки, где российские войска отразили семь атак ВСУ, в районе Авдеевки уничтожен украинский склад боеприпасов; На купянском направлении ВСУ потеряли до 115 единиц личного состава, российские военные пресекли деятельность шести украинских ДРГ; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска ликвидировали до 150 военнослужащих ВСУ; На краснолиманском направлении ликвидировано более 70 военных, танк и два БТР ВСУ; В Запорожской области ВС РФ поразили пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ; В ЛНР войска РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, уничтожив свыше 30 военных противника; В Херсонской области ВС РФ поразили наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ в районе острова Великий, а в районе самого Херсона — пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ; В Николаеве ВС РФ высокоточным оружием поразили крупный склад боеприпасов ВСУ; ПВО РФ перехватила за сутки 9 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила 19 украинских БПЛА; Российскими военными уничтожена британская гаубица L119.

«Зерновая сделка» продлена на два месяца

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «зерновая сделка» продлена еще на два месяца. Его слова подтвердили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает РБК.

Захарова потребовала исправить перекосы в исполнении сделки максимально быстро. Эрдоган пообещал приложить для этого все усилия и поблагодарил за поддержку президента РФ Владимира Путина. Он также рассказал, что Турция получила гарантии от России по беспрепятственному выходу турецких судов из украинских портов Николаев и Ольвия.

Зерно. Калькулятор. Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

«Зерновая сделка» была заключена в июле 2022 года на 120 дней. Согласно ей, Россия позволяла вывозить украинское зерно из портов Одессы, Черноморска и Южного в обмен на допуск российской сельхозпродукции на мировой рынок. Впоследствии соглашение продлевалось на 120 и 60 дней.

Нефтегазовые доходы РФ упали, зато бензин рекордно подорожал

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нефтегазовые доходы бюджета России отстали от годового плана. Общий годовой объем доходов пока исполнен лишь на 30%, расходов — на 39%.

Добыча нефти. Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

Президент России Владимир Путин охарактеризовал эту ситуацию как стабильную и уточнил, что Россия сокращает добычу газа и нефти, чтобы поддержать нужную ценовую конъюнктуру на мировых рынках, передает «Коммерсантъ».

Между тем, цена бензина марки «Премиум-95» по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла на 1,32% и побила исторический рекорд, достигнув уровня 61 409 рублей за тонну. АИ-92 подорожал на 1,35%, летнее дизтопливо — на 0,6%, топочный мазут — на 3,2%.

АЗС, бензин. CC0

Западные страны дружно отказывают Украине в поставках истребителей F-16

Во время саммита Совета Европы в Рейкьявике Британия заявила, что работает с Голландией над созданием международной коалиции, которая поможет Украине получить самолеты F-16. При этом Нидерланды еще не приняли решения о поставках, а министр обороны Англии Бен Уоллес заверил, что и истребители Eurofighter Typhoon Киеву не дадут.

Премьер-министр королевства Бельгия Александер Де Кроо заявил, что у страны нет возможности передать Украине ни одного самолета F-16. В ФРГ сообщили, что не располагают техникой для участия в поставках истребителей Киеву, а президент Польши Анджей Дуда отметил, что страна передала Украине почти все свои МиГ-29, но F-16 предоставить не готова.

Истребитель ВВС США. Jim Bauer, CC BY-ND 2.0, part from origina.

Во Франции же заявили, что не планируют поставлять Киеву управляемые ракеты SCALP, аналогичные авиационным крылатым ракетам большой дальности Storm Shadow, которые недавно передала Украине Британия. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заверил, что о поставках Киеву самолетов речь не идет, напоминает ТАСС.

Важное — одной строкой

Украине для контрнаступления недостаточно оснащения, заявил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква; ЕС выступает против введения запрета на поставки российского газа по трубопроводам; Американские чиновники предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, что слишком тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военных вопросах, в том числе вопросах разведки, поставит под угрозу отношения с США; Саммит Совета Европы, который начался 16 мая в Рейкьявике, решил создать реестр ущерба, который нанесен Украине в ходе специальной военной операции России; В 11-й пакет санкций Евросоюза против России войдут более 100 физических и юридических лиц; Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать военные транши ЕС Киеву, пока тот не снимет санкции с ОТР Bank; ЦБ РФ сообщил о заблокированных в ПИФах активах на сумму ₽154 млрд; Группа европейских стран во главе с Польшей тайно призывает Зеленского остановить конфликт на Украине, сообщил Сеймур Херш; Девять человек госпитализированы в больницы в городах ДНР в результате ожесточенных обстрелов со стороны ВСУ; Россия готова рассматривать инициативы по урегулированию ситуации на Украине от стран Африки и Латинской Америки, но пока такие предложения на бумаге не поступали; Как сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, число беженцев с Украины, прибывших в страны Европы с начала специальной военной операции РФ, достигло 8 240 289. За минувшую неделю их число увеличилось на 32 312; Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил спецпредставителю Китая по делам Евразии Ли Хуэю, что Киев не примет предложений об урегулировании конфликта на Украине, предусматривающих его замораживание и уступку территорий, которые украинские власти считают своими; Минобороны: ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot; Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что ситуация вокруг Украины продолжит иметь затяжной характер; По оценкам ООН, в 2023 году экономика России сократится несущественно, в 2024-м — вернется к низкому росту; Глава украинской разведки Кирилл Буданов признал, что Киев «ведет работу» с российскими оппозиционерами; В Госдуму внесли поправки о проведении досрочных выборов в новых субъектах; МИД Финляндии заявил, что Москва заморозила банковские счета финских представительств в России; Базовые станции Nokia для сотовых сетей начали ввозить в Россию по параллельному импорту; Российская армия в 2024 году может получить новую самоходную пушку 2С25М; Памятник Дарье Дугиной установят в Миусском сквере в Москве, а на месте ее гибели в Одинцовском районе появится бюст; ЕС в рамках санкций против РФ намерен ввести специальные разрешения для европейских компаний на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь им уйти из России; ЕС утверждает, что фиксирует подозрительное увеличение торговых потоков из стран союза в государства Центральной Азии и в Армению, а оттуда в Россию; Германия заморозила российские активы на сумму €5,23 млрд; Пострадавшему в результате взрыва 6 мая писателю и политику Захару Прилепину проведут третью операцию; Госконцерн «Укроборонпром» сообщил, что заключил соглашение о партнерстве с немецкой компанией Rheinmetall;

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