День 447-й. Самое важное к утру 17 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 16 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали до 215 украинских военных; В западной части Артемовска продолжают бои штурмовые отряды; В ДНР наиболее сложная обстановка сложилась в районе Красного — в течение суток здесь отражено 10 атак ВСУ. Авиация ВКС России уничтожила путепровод в Красном, сорвав переброску подразделений ВСУ в Артемовск, а также сбила украинские самолеты Су-24 и Су-25; На купянском направлении пресечена деятельность пяти украинских ДРГ; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска ликвидировали до 135 военнослужащих ВСУ; ПВО РФ уничтожила 22 украинских БПЛА и перехватила семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow; Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражен американский ЗРК Patriot.

Западу не удается изолировать российскую экономику

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил о возможности ограничения импорта из Индии нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что к антироссийским санкциям могут присоединиться некоторые страны Центральной Азии.

Вместе с тем, Франция заявила, что не откажется от контракта с Россией по переработке урана из отработавшего ядерного топлива, а Япония не только не вышла из проекта «Арктик СПГ 2», но и собирается к 2026 году нарастить поставки российского сжиженного природного газа на 2 млн тонн в год. Продолжаются также переговоры о продлении зерновой сделки.

Газопровод. altairegion22.ru

«Газпром» подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию «Суджа». «Коммерсантъ» со ссылкой на слова официального представителя госкорпорации Сергея Куприянова пишет, что 16 мая прокачан 41 млн кубометров.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что по итогам 2022 года экономика России сократилась на 2,1% вместо прогнозируемых 3,5%. Обновленный прогноз предполагает спад на 1,5% в 2023 году и на 1% — в 2024.

Статистика, график. СС0

Украина просит дополнительной военной поддержки

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская в ходе встречи в Сеуле попросила президента Республики Корея Юн Сок Ёля передать Киеву военное нелетальное оборудование, сообщает ТАСС. Ранее сам Зеленский совершил ряд поездок по странам Европы с просьбами о новых поставках оружия.

Тем временем, предназначенные для Киева американские танки Abrams уже проходят процесс «улучшения» и поступят на Украину до конца года. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Одновременно Штаты обучают личный состав ВСУ управлению этими машинами.

Военная техника. Танк. СС0

Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака пишет, что Киев хочет получить от Запада 40-50 истребителей F-16. Из них планируется сформировать три или четыре эскадрильи. Впрочем, у Англии, Италии, Франции и Германии лишних самолетов нет, а США поставлять Украине истребители-бомбардировщики F-16 пока не планируют.

Венгрия вновь заблокировала выделение Киеву средств из Европейского фонда мира

Венгрия в очередной раз воспротивилась выделению Украине средств из Европейского фонда мира. 22 мая Киеву планировалось передать €500 млн на покупку оружия. Но Будапешт считает, что эти деньги нельзя использовать исключительно для вооружения Украины, передает РБК.

Евро, доллары. Валюта. CC0

Европейский фонд мира создан в 2021 году. Основным получателем его средств стала Украина. Кроме того, деньги выделялись Грузии, Молдавии, Мозамбику и другим государствам. В начале мая Евросоюз одобрил передачу Украине €1 млрд на совместные закупки боеприпасов для ВСУ.

Тем временем, из $48 млрд долларов, выделенных Киеву конгрессом США в декабре, осталось около $6 млрд, сообщает Politico. Эксперты предполагают, что к июлю заложенный на поддержку Украины бюджет может иссякнуть, и тогда в поставках американского оружия, техники и снаряжения наступит пауза.

Зарплата. Кошелек. CC0

Важное — одной строкой

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять в Москве и Киеве миссию африканских стран по мирному урегулированию; Призванные на сборы резервисты не попадут в зону военной операции, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов; Если на Украину перестанут поступать нефть и нефтепродукты, собственных запасов ей хватит на период от 10 до 30 дней, сообщила пресс-служба Минэнерго страны; Украина вступила в киберцентр НАТО; Биржевая цена бензина в России побила исторический рекорд; Силовики пришли в ЦИК Гагаузии после победы пророссийского кандидата; В Крыму торжественные линейки на последний звонок в школах будут проводиться только для выпускников 9-х и 11-х классов; Жена бывшего канцлера Герхарда Шредера уволена из немецкой государственной компании NRW.Global Business за то, что посетила посольство России; Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что страна обсуждает возможность транзита газа из России в Узбекистан; Суд в Москве взыскал 4,5 млн рублей с компании Meta (признана в РФ экстремистской) по иску российских блогеров; ФСБ сообщила о задержании гражданки Украины, передавшей спецслужбам сведения о дислокации и задачах российских войск, в том числе действовавших в Киевской области; Госбюро расследований Украины подозревает в госизмене одного из командиров батальона морпехов, 277 бойцов которого попали в плен; Руководитель Главного разведуправления Украины Кирилл Буданов признал, что Киев стоит за терактами против некоторых медийных лиц в РФ; Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет перенес тяжелую операцию после ранений, полученных в результате взрыва в центре Луганска, сейчас его состояние стабильное; Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что объем производства продукции армейского назначения в этом году может вырасти в четыре раза по сравнению с 2021-2022 годами; Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о повреждении здания администрации из-за обстрела ВСУ; Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об усилении обстрелов республики со стороны ВСУ; Ударные беспилотники, которые Британия пообещала в ближайшие месяцы направить Украине, представляют собой построенные по спецзаказу дроны-камикадзе; В Запорожье задержали причастных к гибели замначальника УМВД России по региону; Живущие в Чехии россияне пожаловались на аннулирование их счетов некоторыми банками; Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал уткой появившиеся сообщения о том, что есть некое указание о запрете высокопоставленным чиновникам покидать свою должность во время спецоперации; 17 мая президент РФ Владимир Путин обсудит с правительством повышение доступности товаров в новых субъектах России; США на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении авиакомпании «Россия»; В ЕС сожалеют, что Грузия не присоединилась к европейским санкциям против российского авиационного сектора и восстанавливает авиасообщение с РФ; Священный синод Русской православной церкви постановил принять Бердянскую епархию Украинской православной церкви в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду РПЦ, решение принято в связи с оставлением епархии митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом.

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