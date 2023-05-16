День 446-й. Самое важное к утру 16 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 15 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали до 235 украинских военных и иностранных наемников; В западной части Артемовска продолжают бои штурмовые отряды; В ДНР российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Красного, Богдановки и Часова Яра, а также уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37; На краснолиманском направлении ВС РФ ликвидировали более 75 военнослужащих ВСУ и САУ «Гвоздика»; На купянском направлении уничтожено до 145 украинских военных, две бронемашины и две САУ «Гвоздика»; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска ликвидировали свыше 150 военнослужащих ВСУ; На херсонском направлении ВСУ потеряли до 30 единиц личного состава и бронемашину; В ЛНР ликвидированы две украинские ДРГ; ВКС России сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ; ПВО РФ уничтожила 21 украинский БПЛА; Сбита ракета большой дальности Storm Shadow.

Европа обещает Украине новое оружие

Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, встретившихся в Париже, передает ТАСС.

Оттуда Зеленский отправился в Лондон — на встречу с британским премьер-министром Риши Сунаком. Канцелярия последнего сообщила, что Британия поставит Украине сотни дополнительных зенитно-ракетных комплексов и ударных БПЛА большой дальности, с радиусом действия, превышающим 200 км.

Военный истребитель ВС США. СС0

Кроме того, Англия намерена открыть новую авиашколу, в которой будет обучать украинских пилотов управлению различными типами самолетов, которая заработает уже летом. Вместе с тем, Британия не планирует отправлять Украине истребители F-16. «Немного преждевременной» считает передачу Киеву истребителей и Франция.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский, посещая Европу, собирает оружие для контрнаступления. Он уже побывал в Италии, Германии, Франции и Великобритании. Официальный представитель минобороны ФРГ Надине Крюгер пообещал Украине четыре дополнительные системы ПВО IRIS-T. О продолжении поддержки Киева заявил также новый министр обороны Словакии Мартин Скленар, вступивший в должность в понедельник.

Радиолокационный запросчик в виде «Ц»-образной надстройки, применяемый ВВС Словакии, оснащенными ПЗРК «Игла». wikipedia.org, CCO

Против энергетики РФ готовятся новые санкции

На саммите G7, который пройдет 19–21 мая в Японии, ожидается объявление о новых санкциях против энергетического сектора РФ и ужесточении наказания за помощь России в обходе санкций, сообщает РБК со ссылкой на данные Reuters.

Ограничения могут затронуть транзит широкого перечня товаров в третьи страны через Россию. Также обсуждается возможность остановить поставки российской нефти по северной ветке трубопровода «Дружба». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что запрет на транзит обсуждается.

Шлагбаум на въезде во двор на ул. Лазурная, 22. Катунь24

По данным Financial Times, с начала спецоперации ВС РФ на Украине при транзите по российской территории исчезли европейские товары на сумму более чем $1 млрд. Они не дошли до пунктов назначения в Армении, Казахстане и Киргизии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский также анонсировали презентацию «международного регистра ущерба», понесенного различными странами в результате украинского конфликта. Этот документ планируется продемонстрировать публике на саммите стран-участниц Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая.

Эммануэль Макрон. kremlin.ru

Украина усилила обстрелы Луганска

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщил, что утром в понедельник ВСУ ударили по Луганску двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства. Разрушен один из этажей здания бывшего авиационного училища штурманов.

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова указала, что ВСУ бьют по густонаселенным районам республики и назвала это террором, который учиняет киевский режим. От ударов дальнобойными западными ракетами пострадала гражданская инфраструктура, а также восемь человек, шестеро из которых — дети. За прошедшую неделю ВСУ семь раз обстреляли ЛНР, применив три крылатые ракеты Storm Shadow и 15 снарядов РСЗО HIMARS.

Ребенок плачет. СС0

Днем в центре Луганска произошло покушение на врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета. По данным ТАСС, в парикмахерской на улице Демехина взорвалась граната. Корнет получил ранение и находится в реанимации. Из близлежащих жилых домов эвакуировано девять человек, еще семеро пострадали от взрыва, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Один прохожий погиб.

Из-за участившихся случаев обстрела Луганска, республиканские власти рассматривают возможность введения дистанционного обучения в учебных учреждениях региона.

Важное — одной строкой

Наладить экспорт аммиака из РФ в рамках зерновой сделки пока не удалось, констатировал замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс; В Тернополе заявили, что на горевших складах не было снарядов с ураном; В Курской области около 600 человек остались без света из-за обстрела населенных пунктов Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе; В ДНР обстреляли Ясиноватую, погиб человек, еще один получил ранения, повреждены несколько многоквартирных домов; В ДНР видят активизацию ВСУ по всей линии соприкосновения, но это еще не то контрнаступление, о котором говорят, заявил врио главы республики Денис Пушилин; Поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области обстреляли со стороны Украины, зафиксировано восемь прилетов; Под массированным обстрел ВСУ попали населенные пункты Шебекинского городского округа Белгородской области; Евросоюз хочет оказать давление на Южную Корею, чтобы страна поставляла Украине боеприпасы напрямую; Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Киев; Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит служащим по контракту в ВС РФ во время спецоперации иностранцам получить российское гражданство в упрощенном порядке; Росфинмониторинг внес украинское вооруженное формирование «Легион "Свобода России"» в перечень террористов и экстремистов; Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион сможет накормить многие регионы РФ своей знаменитой сельхозпродукцией; Двое граждан России задержаны в США по подозрению в причастности к поставкам запчастей российским авиакомпаниям в обход санкций; Власти Австрии по состоянию на апрель этого года заморозили более 200 счетов, которые принадлежат лицам, попавшим под антироссийские санкции; Параллельный импорт планируется продлить на 2024 год, он будет распространяться на товары, в которых сохраняется потребность, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров; Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ для начала контрнаступления требуется «еще немного времени»; Российский Красный Крест начнет выплаты жителям Белгородской области, пострадавшим от обстрелов ВСУ и эвакуированным из региона, сообщил председатель организации Павел Савчук; Россия не видит ни малейших подвижек в реализации российской части зерновой сделки, истекающей 18 мая, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя; В ДНР сообщили о 90 обстрелах республики украинскими силовиками за сутки; В Польше считают преждевременными переговоры о достижении мира на Украине; Российские танкисты в ДНР впервые столкнулись во встречном бою с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard, который отступил после первого же выстрела в его сторону; В Донецке над стадионом «Донбасс-Арена» сбили украинскую ракету; Росгвардейцы за неделю задержали в ЛНР 29 пособников ВСУ; Более 18 тыс. казаков в составе 15 казачьих добровольческих отрядов в настоящее время принимают участие в специальной военной операции, что на 2 тыс. человек больше, чем в январе 2023 года. При этом 700 казаков уже представлены к государственным наградам; МИД Литвы считает, что только НАТО способна гарантировать безопасность Украины; Евросоюз на саммите G7 в Хиросиме намерен настаивать на расширении и ускорении военной помощи Украине; Лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что поддержка Украины превращает Европу в поле битвы, а Париж даже не знает, куда на самом деле уходят его деньги; Саперы МЧС ДНР с начала года обезвредили почти 22 тыс. боеприпасов и разминировали более 800 га территории республики; Сопредседатель Левой партии Германии Мартин Ширдеван заявил, что для прекращения конфликта на Украине необходимы переговоры с президентом России Владимиром Путиным; Население Мариуполя на сегодняшний день составляет порядка 230 тыс. человек, люди возвращаются в город, сообщил мэр города Олег Моргун; Бывший премьер-министр Италии, лидер находящегося в оппозиции «Движения «5 звезд» Джузеппе Конте считает ошибочной попытку достичь прекращения огня на Украине на условиях Киева.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий. О самых важных новостях 14 мая, 445-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.