День 766-й. Самое важное к утру 31 марта

Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона» и выкопали противотанковый ров. «Фортификации предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий. Устанавливаются заградительные рубежи — "зубы дракона", противотанковые рвы и другие заграждения невзрывного характера. Уже установили почти 10 тыс. бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров»,— говорится в публикации Киевской областной военной администрации в Telegram.