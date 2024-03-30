День 765-й. Самое важное к утру 30 марта

Минобороны сообщило, что этой ночью вооруженными силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами. Целью ударов стали объекты энергетики и противовоздушной обороны ВСУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что прилеты минувшей ночью были по объектам энергосистемы в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях. В некоторых регионах применены аварийные отключения.

Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва погиб мужчина. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Ещё у одного человека осколочное ранение поясничной области.