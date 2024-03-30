День 765-й. Самое важное к утру 30 марта

Главные новости
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Минобороны сообщило, что этой ночью вооруженными силами России был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами. Целью ударов стали объекты энергетики и противовоздушной обороны ВСУ.
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что прилеты минувшей ночью были по объектам энергосистемы в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях. В некоторых регионах применены аварийные отключения.
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Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва погиб мужчина. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Ещё у одного человека осколочное ранение поясничной области.
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В китайском мирном плане по урегулированию конфликта на Украине были «здравые вещи», так как он опирался на анализ причин происходящего и подчеркивал необходимость эти первопричины устранить, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Известиям».
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