День 763-й. Самое важное к утру 28 марта

Индия заявила, что стала посредником для передачи сообщений по Украине или Газе. Министр иностранных дел республики также напомнил, что позиция его страны по ситуации на Украине заключается в том, что решение не может быть найдено на поле боя, и Нью-Дели стремится помочь найти способ положить конец конфликту.