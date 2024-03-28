30 марта
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Политика

День 763-й. Самое важное к утру 28 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Индия заявила, что стала посредником для передачи сообщений по Украине или Газе. Министр иностранных дел республики также напомнил, что позиция его страны по ситуации на Украине заключается в том, что решение не может быть найдено на поле боя, и Нью-Дели стремится помочь найти способ положить конец конфликту.

  • Шольц подтвердил свой отказ поставлять Киеву Taurus и отправлять военных ФРГ на Украину. Глава правительства ФРГ также напомнил, что "Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием и боеприпасами, какую не оказывает никакая другая страна в Европе".

  • Путин: РФ обманом с минскими соглашениями вынудили перейти к другой форме защиты интересов. Президент России обратил внимание на то, что Украина в 2014 году начала войну в Донбассе.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Доллар — 92,31 рублей; Евро — 99,90 рублей.

Боец РФ рассказал, что ВСУ оставили в Новомихайловке военные билеты с отметками Британии.

Боец РФ: ВСУ держали оборону в Новомихайловке в состоянии наркотического опьянения.

ВС РФ под Угледаром закинули три килограмма пластида в подвал, где прятались ВСУ.

Разработчик сообщил об отправке в зону СВО свыше 7 тыс. БПЛА "Черника-1".

Путин заявил, что применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте.

Путин на отлично оценил действия боевой авиации РФ в СВО.

Путин назвал чушью заявления, что Россия после Украины собирается воевать с Европой.

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