Главные новости
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Индия заявила, что стала посредником для передачи сообщений по Украине или Газе. Министр иностранных дел республики также напомнил, что позиция его страны по ситуации на Украине заключается в том, что решение не может быть найдено на поле боя, и Нью-Дели стремится помочь найти способ положить конец конфликту.
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Шольц подтвердил свой отказ поставлять Киеву Taurus и отправлять военных ФРГ на Украину. Глава правительства ФРГ также напомнил, что "Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием и боеприпасами, какую не оказывает никакая другая страна в Европе".
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Путин: РФ обманом с минскими соглашениями вынудили перейти к другой форме защиты интересов. Президент России обратил внимание на то, что Украина в 2014 году начала войну в Донбассе.
Доллар — 92,31 рублей; Евро — 99,90 рублей.
Боец РФ рассказал, что ВСУ оставили в Новомихайловке военные билеты с отметками Британии.
Боец РФ: ВСУ держали оборону в Новомихайловке в состоянии наркотического опьянения.
ВС РФ под Угледаром закинули три килограмма пластида в подвал, где прятались ВСУ.
Разработчик сообщил об отправке в зону СВО свыше 7 тыс. БПЛА "Черника-1".
Путин заявил, что применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте.
Путин на отлично оценил действия боевой авиации РФ в СВО.
Путин назвал чушью заявления, что Россия после Украины собирается воевать с Европой.
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