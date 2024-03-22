22 марта
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Политика

День 757-й. Самое важное к утру 22 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Лидер демократов в Палате представителей США допустил альтернативы проекту помощи Украине. Хаким Джеффрис также призвал спикера нижней палаты Конгресса Майка Джонса вынести на голосование предложенный Сенатом двухпартийный законопроект, иначе "прогресс будет утерян".

  • Инспектор Бундесвера считает невозможной заморозку конфликта на Украине. Карстен Бройер убежден, что конфликт разрешится путем переговоров.

  • Руководство МВФ одобрило выделение Украине транша в размере $880 млн. Совет исполнительных директоров фонда завершил рассмотрение достигнутых ранее между организацией и Киевом рабочих договоренностей.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,06 рубля. Евро — 100,09 рублей.

МО РФ рассказало о работе расчета ЗРК "Тор" на авдеевском направлении.

МО РФ рассказало о поражении опорника ВСУ на южнодонецком направлении.

Главная оппозиционная партия Греции раскритиковала политику Мицотакиса по Украине.

ЕС надеется уже к 1 июля перевести €1 млрд от активов РФ на оружие Украине.

Министр обороны Молдавии признал наличие молдавских наемников в рядах ВСУ.

Украина намерена получить от других стран снаряды по ранее объявленной Чехией схеме.

Bloomberg: Германия выделит €300 млн для закупки боеприпасов для Украины.

Reuters: Киев может отказаться от списка "спонсоров войны" из-за давления КНР и Франции.

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