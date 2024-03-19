День 754-й. Самое важное к утру 19 марта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Никольское число погибших при попадании снаряда в частный жилой дом погибли четыре человека. Погибла практически вся семья: бабушка, мама, ее гражданский супруг и 17-летний сын. Маленькую внучку успели спасти. Девочка находится под пристальным вниманием врачей детской областной клинической больницы в реанимации под аппаратом ИВЛ. У нее закрытая черепно-мозговая травма.

Владимир Путин заверил, что железная дорога от Ростова через Донбасс и Запорожскую область будет восстановлена и пройдет до Севастополя.

Общие потери украинской армии за сутки в Минобороны оценили более чем в 1050 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, артиллерийская система М777, боевая машина РСЗО «Град», РСЗО Vampire, две САУ «Гвоздика».