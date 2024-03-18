20 марта
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Политика

День 753-й. Самое важное к утру 18 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Владимир Путин прокомментировал предложение Эмманюэля Макрона о перемирии с Украиной во время ОИ. Он заявил, что не знает о планах президента Франции предложить режим прекращения огня на время Олимпиады-2024 в Париже. Также президент РФ отметил, что при любых обстоятельствах Россия будет действовать из своих интересов и ситуации в зоне боевого соприкосновения.
  • Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в эфире ABC, что обеспокоен сокращением запасов вооружений США в связи с оказанием военной помощи Украине.
  • Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна, как и большая часть государств НАТО, не будет отправлять войска на Украину, поскольку это привело бы к эскалации конфликта с Россией. При этом министр отметила, что от президента России Владимира Путина исходит «абсолютная и тотальная угроза».
Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,54 рубля. Евро — 100,73 рублей.

Путин допустил создание санитарной зоны на Украине из-за атак на приграничье.

Зеленский обвинил союзников в недальновидности из-за «недальнобойности» ВСУ.

В Белгородской области восемь человек пострадали в результате новой атаки БПЛА.

Два украинских БПЛА «Стриж» были сбиты над Брянской областью.

Путин поручил обнародовать итоги расследования крушения Ил-76 с пленными.

Экс-глава ЦРУ призвал Украину расширить мобилизацию и изменить механизм ротации.

Шойгу поручил усилить защиту Черноморского флота от атак украинских дронов.

Буданов: нападения на приграничные регионы РФ не прекратятся в скором времени.

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