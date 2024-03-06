День 741-й. Самое важное к утру 6 марта

Балицкий охарактеризовал обстановку на Запорожье как стабильно сложную. Губернатор области отметил, что в регионе стало значительно меньше терактов, организованных "нацистским режимом" Украины.

FT: слова Макрона об отправке солдат НАТО на Украину обнажили противоречия внутри альянса. Как пишет газета, страны - участницы Североатлантического альянса опасаются, что отправка военных на территорию Украины может привести к прямой конфронтации с Россией.