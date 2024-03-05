В группировке "Восток" заявили об уничтожении группы усиления ВСУ в районе Водяного. Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев добавил, что также была пресечена попытка противника провести ротацию военнослужащих в районе Урожайного.

Трамп заявил, что во время президентства у него были хорошие отношения с Путиным. Также бывший американский президент подчеркнул, что конфликта на Украине никогда бы не было, если бы президентом страны был он.