6 марта
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Политика

День 740-й. Самое важное к утру 5 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В группировке "Восток" заявили об уничтожении группы усиления ВСУ в районе Водяного. Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев добавил, что также была пресечена попытка противника провести ротацию военнослужащих в районе Урожайного.

  • Трамп заявил, что во время президентства у него были хорошие отношения с Путиным. Также бывший американский президент подчеркнул, что конфликта на Украине никогда бы не было, если бы президентом страны был он.

  • Мэр Киева считает ошибкой отставку Залужного. Виталий Кличко отметил, что бывший главком ассоциируется у украинцев с образом "самого главного защитника".

Белый дом в Москве
Белый дом в Москве
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Доллар — 91,25, евро — 99,18.

Telegraph: в Британии "очень серьезно" отнеслись к утечке переговоров офицеров Бундесвера.

Bloomberg: скандал в ФРГ возродил конфликт между Берлином и союзниками о поставках Киеву.

В МО РФ рассказали о командире штурмовой группы, захватившей опорный пункт ВСУ.

СК установит причастных к обстрелу Брянской области со стороны ВСУ.

Житель Донецка получил ранение при подрыве на мине "Лепесток".

Бывший сотрудник Пентагона считает, что американцы могут эвакуировать Зеленского из Киева.

В Литве заявили, что присоединятся к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины.

В Британии заявили, что закупят за рубежом артиллерийские боеприпасы для Украины.

Байден продлил на год действия санкций против РФ, введенных из-за ситуации на Украине.

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