5 марта
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Политика

День 739-й. Самое важное к утру 4 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент Сербии не исключил отправку Западом своих войск на Украину. Александар Вучич отметил, что "когда впервые были упомянуты западные танки на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет, но это произошло".

  • Сальдо заявил, что десант ВСУ должен был снять на Тендровской косе подъем флага Украины. Губернатор Херсонской области сообщил, что главной задачей этого "десанта" была установка флага под видеозапись для получения медийного эффекта.

  • Командир: боевые способности FPV-дронов в РФ постоянно растут благодаря прошивке. Командир одного из подразделений БПЛА, действующих на херсонском направлении, с позывным Якорь отметил, что российские IT-специалисты ее постоянно улучшают.

Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,67, евро — 98,91.

МО РФ заявило, что свыше 500 тыс. личных почтовых отправлений доставили бойцам в зону СВО.

МО РФ заявило об уничтожении района размещения ВСУ на авдеевском направлении.

В Пентагоне отказались комментировать поражение танка Abrams на авдеевском направлении.

Лидер левых ФРГ после утечки разговора военных считает опасной поставку Taurus Киеву.

В Якутии начали выдавать бесплатные земельные участки участникам СВО.

Разработчики FPV-дрона "Упырь" опубликовали видео поражения танка Abrams.

Фицо ответил британскому послу, раскритиковавшему позицию словацкого кабмина по Украине.

Кнайсль заявила, что западные войска уже находятся на Украине.

Сийярто заявил, что конфликт на Украине развивается не в пользу украинцев.

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