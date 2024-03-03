5 марта
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Политика

День 738-й. Самое важное к утру 3 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Галузин и Ли Хуэй отметили, что обсуждение урегулирования на Украине невозможно без РФ. Замглавы МИД РФ и спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии подчеркнули, что продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к Москве вредят перспективам улаживания конфликта и не могут служить его основой.

  • Премьер Италии признала юридические сложности в случае использования фондов РФ для Украины. При этом Джорджа Мелони отметила, что такое решение было бы честным "с философской точки зрения".

  • Спецпредставитель КНР посетит Москву в рамках своего турне по урегулированию на Украине. Ожидается, что Ли Хуэй, помимо России, приедет в штаб-квартиру ЕС и несколько стран Европы.

Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,33, евро — 98,72.

WSJ: перехваченная беседа немецких военных может осложнить отношения ФРГ и НАТО.

Обозреватель итальянской газеты уличил Зеленского в попытке навязывания цензуры.

В Минобороны РФ рассказали, как ефрейтор в одиночку заставил отступить группу ВСУ.

В ДНР выдали более 5 тыс. удостоверений ветерана боевых действий.

FAZ: позиция Шольца по вопросу поставок Киеву ракет Taurus не изменилась.

В Париже прошла манифестация против отправки западных войск на Украину.

Беглов связался с командованием ЛВО в связи с инцидентом над Финским заливом.

Зеленский заявил, что дал главкому ВСУ карт-бланш на смену военачальников.

Рогов сообщил об обстреле Энергодара со стороны ВСУ неуправляемыми снарядами.

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