День 738-й. Самое важное к утру 3 марта

Галузин и Ли Хуэй отметили, что обсуждение урегулирования на Украине невозможно без РФ. Замглавы МИД РФ и спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии подчеркнули, что продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к Москве вредят перспективам улаживания конфликта и не могут служить его основой.

Премьер Италии признала юридические сложности в случае использования фондов РФ для Украины. При этом Джорджа Мелони отметила, что такое решение было бы честным "с философской точки зрения".