5 марта
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Политика

День 737-й. Самое важное к утру 2 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Жителю Челябинской области дали 13 лет за госизмену и призывы к терроризму.

  • В России заработал сайт кадровой программы для бывших военных «Время героев».

  • ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в передаче данных спецслужбам Украины

  • Зеленский заявил, что пока не советует харьковчанам возвращаться домой.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Медведев прокомментировал разговор о Крымском мосте стихотворением;

Два человека погибли при ударе по производству минеральной воды в ДНР;

Владелец Zara, Pull&Bear и Bershka возобновит работу на Украине;

Доллар — 91,33, евро — 98,72.

Три человека погибли при атаке дрона в Херсонской области;

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