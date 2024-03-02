День 737-й. Самое важное к утру 2 марта

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В России заработал сайт кадровой программы для бывших военных «Время героев».
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ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в передаче данных спецслужбам Украины
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Зеленский заявил, что пока не советует харьковчанам возвращаться домой.
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