День 491-й. Самое важное к утру 29 июня

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий изменение дат трех праздников. Согласно документу, праздновать Рождество Христово предлагается 25 декабря вместо 7 января, День защитников отечества — 1 октября вместо 14 октября, День Украинской Государственности — 15 июля вместо 28 июля.

Российские военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию об ударе по кафе в Краматорске, в результате которого, по сообщениям украинской стороны, погибло восемь мирных граждан.

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков встретился с посланником Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи и обсудил вопросы, связанные с беженцами.

В Ярославле 19-летнюю девушку приговорили к шести годам колонии по статье о покушении на теракт — она хотела поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для военных.

Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос швейцарской государственной оборонной компании Ruag о продаже 96 танков Leopard 1 А5, предназначенных для использования на Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа Украины в военном конфликте — одно из условий, чтобы страну как можно скорее приняли в Североатлантический альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия «должна просить» НАТО принять Киев в Североатлантический альянс. По его мнению, это соответствует интересам РФ «в эпоху мятежей».

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у вооруженных сил страны существуют резервы с современными танками и бронетехникой НАТО, которые пока не были задействованы в контрнаступлении.

Жителям Херсонской области, которые потеряли имущество из-за обрушения Каховской ГЭС, выплатили более 60 млн руб, материальную помощь получили 6023 человека.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «скромные успехи» наступления Киева не являются «главным событием».

Нидерланды и Дания только планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Clearstream Banking приостановила исполнение инструкций по конвертации депозитарных расписок (DR) на российские акции из-за нового пакета санкций ЕС от 23 июня.

Заместитель Суровикина генерал-полковник Юдин опроверг слухи о своем аресте.

Территориальные органы МВД РФ начали принимать заявления от россиян с двойным гражданством о выходе из гражданства Украины.

Польша решила укрепить оборону границы с Белоруссией из-за перемещения в эту страну ЧВК Вагнер, заявил глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские власти считают невозможным отказаться от достижения целей спецоперации на территории Украины.

Гособвинение попросило заочно приговорить медименеджера Илью Красильщика к девяти годам колонии за фейки про ВС РФ.

В польском порту Щецин начали выгружать ротный комплект из 14 танков Abrams, сообщил телеканал TVP.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель высказался за прямые переговоры президентов России и Украины Путина и Зеленского.

Правительство Литвы утвердило временный запрет на перевозку по территории страны и из нее 57 групп товаров двойного назначения.

Жителя Москвы оштрафовали на 60 тыс. руб. за надписи в вагонах метро, дискредитирующие Вооруженные силы РФ.

Швейцария присоединится к 11-му пакету европейских санкций против России.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник считает преждевременным восстановление мобильного интернета, который прекратил работу после ракетных ударов украинских сил.

Уполномоченный по вопросам госязыка на Украине Тарас Креминь призвал отменить рекомендации языковой Нацкомиссии относительно переименования украинских населенных пунктов, в частности Запорожья.

Правительство РФ завершает формирование национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем.

Украина получит от Литвы 10 бронетранспортеров М113 и боеприпасы — министр обороны Арвидас Анушаускас.

Вероятность выхода России из зерновой сделки в июле остается высокой, но переговоры продолжаются — «РИА Новости» со ссылкой на источник.