День 489-й. Самое важное к утру 28 июня

Главные новости
- США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $500 млн. Новый пакет помощи включает 30 БМП Bradley, 25 БТР Stryker, артиллерийские снаряды и запчасти.
- Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц украинскими силовиками с февраля 2022 года по май 2023-го, более половины задержанных подверглись пыткам или жестокому обращению, заявила глава миссии Матильда Богнер. Также она заявила, что российская сторона казнила 77 гражданских лиц из числа задержанных на Украине, количество необоснованных задержаний составило 864.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин по итогам переговоров отказался от требования «отдать Шойгу и Герасимова». Также Лукашенко рассказал, что главным условием в переговорах с Пригожиным выдвигал отсутствие какого-либо кровопролития. Помимо этого Лукашенко заявил, что в стране пока не строят полевые лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер» - наемникам предложили одну из заброшенных частей и при необходимости власти помогут им с размещением.
Одной строкой
Идет подготовка к передаче тяжелой военной техники из ЧВК «Вагнер» в действующие подразделения ВС РФ, заявили в Минобороны России.
Правительство РФ выделит 73 млн руб. на обучение координаторов фонда помощи участникам спецоперации.
В Минфине не исключили возврат к налогу на сверхприбыль в случае дефицита бюджета.
Часть китайских компаний решили приостановить отправку своих товаров в Россию во время мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» 23-24 июня.
Они опасались, что из-за ситуации в России начнутся «большие проблемы» с поставками, сообщил Reuters.
Госкомиссия Украины по языку рекомендовала переименовать город Запорожье.
Кадыров заявил о предотвращении прорыва диверсантов к двум селам в Белгородской области.
Национальная комиссия Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг вдвое повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса с 30 июня.
Посланник папы римского по урегулированию на Украине Маттео Дзуппи посетит Москву 28–29 июня.
Кремлю не известно об официальных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые могут состояться в июле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Эстония первой в ЕС создает схему использования замороженных российских активов.
Минэкономразвития поддержало предложение о возможности заключения вдовами военнослужащих- участников спецоперации социальных контрактов вне зависимости от уровня их доходов, заявила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
Жителям Херсонской области, чье имущество пострадало из-за обрушения Каховской ГЭС, выплатили 49,5 млн рублей, сообщили в экстренных службах. Деньги получили 4957 граждан.
Австралия не поставит Украине бронеавтомобили, так как считает их бесполезными в бою.
США и РФ поддерживают контакты на различных уровнях, но глава Пентагона не выходил на связь с Шойгу во время субботних событий в РФ, заявили в Пентагоне.
Страны, ведущие расследования по «Северным потокам», отказывают России в предоставлении информации, заявили в постпредстве РФ при ООН.
Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России.
В Росгвардии сообщили, что передача ведомству военной техники ЧВК «Вагнер» не обсуждается.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал кредитные организации из стран Евросоюза, работающие в России, поторопиться с уходом из РФ, заявил глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Эрниа.
Украина надеется получить первые истребители F-16 от западных партнеров до конца 2023 года, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что бойцам «Вагнера» «бояться нечего» и что их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
Владимир Путин сообщил, что содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством, с мая 2022-го по май 2023 года компания получила 86,262 млрд руб.
Дания рассчитывает одновременно обучать до шести украинских пилотов и до 40 военнослужащих для технического обслуживания истребителей F-16, при этом срок подготовки будет зависеть от навыков самих пилотов .
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать судьбу рекрутинговых центров ЧВК «Вагнер».
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о погашении военной ипотеки погибших на Украине «Росвоенипотекой», а не банками, документ подготовил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Президент Владимир Путин встретился в Кремле с военнослужащими Министерства обороны.
Уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено, сообщил ЦОС ФСБ.
Варшава считает «очень негативными» для себя сигналами передислокацию «Вагнера» в Белоруссию, заявил польский президент Анджей Дуда.
Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.