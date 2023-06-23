День 484-й. Самое важное к утру 23 июня

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди заявили о поддержке территориальной целостности Украины.

Ozon вновь подал апелляцию на решение NASDAQ о делистинге.

Представитель генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать доклад организации с обвинениями в адрес армии России.

СМИ: в одном из районов Киева объявлена всеобщая мобилизация.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство Украины понимает невозможность вступления страны в НАТО до завершения вооруженного конфликта.

Премьер Украины Денис Шмыгаль объяснил отсутствие видимых результатов наступления желанием «сберечь каждого солдата».

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что фабрика по производству макаронных изделий в городе Шебекино в Белгородской области возобновит свою работу 1 июля.

Госдума одобрила упрощенную выдачу ВНЖ контрактникам и высококвалифицированным специалистам.

МИД Молдавии вызвал российского посла из-за реакции Владимира Сальдо на обстрел Чонгарского моста. Ранее врио главы Херсонской области заявил, что России известны координаты мостов в украинской Одесской области и в молдавском селе Джурджулешты, и пообещал «серьезный ответ».

Крымские специалисты готовы восстановить Чонгарский мост в течение нескольких недель, заявил журналистам министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский запретил ввозить из России и Белоруссии издательскую продукцию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью заявление Зеленского о планах России подорвать ЗАЭС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что на Западе есть «разлад» по ситуации на Украине.

Еврокомиссия перевела Украине очередной ежемесячный транш в размере €1,5 млрд в рамках рассчитанной на 2023 год программы финансовой поддержки, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Общий объем финансовой помощи составляет €18 млрд.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ снизили темп наступления и занялись перегруппировкой.

Председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов погиб в зоне специальной военной операции.

Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 46.

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что за восстановление Украины должны заплатить США.

Резолюция с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к нападению на НАТО подготовлена в Сенате Конгресса США, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Катар выступает за мирное решение кризиса на Украине и призывает стороны не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации конфликта, заявил премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Украина подписала соглашение о привлечении финансирования на $500 млн от Великобритании — премьер Денис Шмыгаль. Эта сумма входит в объявленный вчера пакет помощи от Всемирного банка на $1,76 млрд.

В сентябре Швейцария поставит Украине машину для разминирования, которая уничтожает противопехотные мины, взрывая их с помощью фрезерного станка.

Мирное соглашение — это не сдача Украины, считает президент Бразилии Лула да Силва, что-то получить должны обе стороны конфликта. Однако «только русские и украинцы» знают, что именно нужно для достижения мира.

Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что страна выделила Украине помощь на сумму €16,8 млрд, однако ФРГ нужно обеспечивать и собственную безопасность.

Прокуратура Швеции заявила, что отставляет за собой право засекретить часть материалов из расследования подрыва «Северных потоках».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС готовит юридическую базу для использования замороженных российских активов для восстановления Украины.