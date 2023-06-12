День 473-й. Самое важное к утру 12 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок к переговорам с Киевом;

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки о переговорах с Россией;

Кардинал Маттео Дзуппи сообщил, что посетит Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине;

Соленость Черного моря упала почти втрое около Одессы вследствие разрушения Каховской ГЭС и неконтролируемого сброса пресной воды;

Более 1 млн га сельхозземель потеряны для Украины на ближайшие годы из-за ЧП на Каховской ГЭС;

Подрыв Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, пишет газета The Telegraph;

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим от ЧП техногенного или природного характера в размере 10 тыс. рублей на человека;

Минкультуры Украины хочет открыть музей гетману Мазепе в Киево-Печерской лавре;

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС;

Минобороны сообщило об атаке ВСУ на разведывательный корабль «Приазовье» шестью беспилотниками в Черном море. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил;

В рамках обмена пленными Киев получил 93 рядовых и двух офицеров, в том числе, пленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Россию вернулись 94 военнопленных;