12 июня
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Политика

День 473-й. Самое важное к утру 12 июня

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Ядерные державы наращивают число развернутых ядерных боеголовок на фоне российско-украинского конфликта, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. Россия и США обладают почти 90% всего ядерного оружия в мире. США увеличили число развернутых боеголовок с 1744 до 1770, Россия — с 1588 до 1674. Россия значительно обходит США по числу хранящихся боеголовок — 2815 против 1938. Китай также нарастил свой ядерный арсенал — с 350 боеголовок до 410.
  • 20 стран НАТО из 31 формализовали свою поддержку вступления Украины в альянс, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы. Для членства в Североатлантическом альянсе необходима поддержка всех стран-участниц. Заместитель генсека организации Мирча Джоанэ констатировал, что в НАТО нет консенсуса о вступлении Украины в альянс и пока ее конфликт с РФ продолжается, тема членства будет отложена.
  • «Газпром» нарастил объем транзита газа через Украину: из сообщений компании следует, что 10 июня было прокачано 40,8 млн кубометров, 11 июня — 42,4 млн кубометров. «Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину через «Суджу». Заявка на прокачку через «Сохрановку» отклонена Киевом.
Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс».
Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс».
пресс-служба минобороны РФ

Важное — одной строкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии предпосылок к переговорам с Киевом;

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки о переговорах с Россией;

Кардинал Маттео Дзуппи сообщил, что посетит Москву в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине;

Соленость Черного моря упала почти втрое около Одессы вследствие разрушения Каховской ГЭС и неконтролируемого сброса пресной воды;

Более 1 млн га сельхозземель потеряны для Украины на ближайшие годы из-за ЧП на Каховской ГЭС;

Подрыв Каховской ГЭС может негативно сказаться на ценах на продовольствие в Британии, пишет газета The Telegraph;

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим от ЧП техногенного или природного характера в размере 10 тыс. рублей на человека;

Минкультуры Украины хочет открыть музей гетману Мазепе в Киево-Печерской лавре;

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС;

Минобороны сообщило об атаке ВСУ на разведывательный корабль «Приазовье» шестью беспилотниками в Черном море. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил;

В рамках обмена пленными Киев получил 93 рядовых и двух офицеров, в том числе, пленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В Россию вернулись 94 военнопленных;

США и ЕС признают, что вытеснение российских войск с Украины маловероятно, при этом до сих пор неясно, что считать «успешным» украинским наступлением, от которого может зависеть дальнейшая поддержка Киева, сообщает NYT.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.

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