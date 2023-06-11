День 472-й. Самое важное к утру 11 июня

В НАТО нет консенсуса о вступлении Украины в альянс, заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ. По его мнению, в Киеве понимают, что пока конфликт с РФ продолжается, тема членства будет отложена.

В офисе Зеленского заявили, что 20 стран НАТО формализовали поддержку членства Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Иран прекратить поддержку России в конфликте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эвакуации 3 тыс. человек после ЧП на Каховской ГЭС.

Канада ввела санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и чиновников из новых регионов РФ.

МИД России сообщил о 300 ракетах HIMARS, выпущенных ВСУ по Каховской ГЭС за пять месяцев 2022 года.

Премьер Канады объявил о конфискации российского Ан-124 для передачи Украине.

Международный комитет Красного Креста готов помочь населению на обоих берегах Днепра после разрушения Каховской ГЭС.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Украина не вступит в НАТО до завершения конфликта с РФ.

США выделят Украине $437 тыс. на выявление недостатков в экономике.

Премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.

Россия заявила МАГАТЭ об атаке дронов-камикадзе на Запорожскую ТЭС.

Власти Канады передадут Украине ракеты класса «воздух - воздух», а также снаряды для артиллерии.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода, затопившая Новую Каховку после разрушения Каховской ГЭС, почти полностью ушла из города. По его словам, власти рассчитывают вернуть город к нормальной жизни в течение недели.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и намерен в «ближайшее время» вновь провести телефонный разговор с российским лидером.

За июнь на военную службу по контракту приняты более 13,5 тыс. человек, что в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года, сообщил замминистра обороны РФ Панков.

Шведская компания Essity (производит средства личной гигиены и владеет брендами Zewa, Libresse и Libero) заявила, что прекращает деятельность в России и продает свой бизнес в стране.

Великобритания направит 150 млн фунтов на помощь украинцам в переезде в собственное жилье.