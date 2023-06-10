День 471-й. Самое важное к утру 10 июня

Минобороны предложило присваивать статус ветерана защитникам близких к зоне СВО территорий;

В Запорожской области создано народное ополчение. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что первые ополченцы приняли присягу;

Комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет;

В Воронеже ввели режим ЧС после падения украинского беспилотника на многоэтажный дом;

Россия заявила МАГАТЭ об атаке дронов-камикадзе на Запорожскую ТЭС;

В Луганске офицер ВСУ Вадим Додачко получил 20 лет строгого режима за то, что навел огонь тяжелых минометов на дома мирных жителей;

Папа римский Франциск считает, что произошел перелом в переговорной позиции Украины, которая перестала воспринимать свой мирный план как ультиматум;

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев может пойти на переговоры с российской стороной, если заявленные Москвой цели военной операции будут скорректированы;

Венгерский вице-премьер Жолт Шемьен заявил, что РФ передала стране 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения при посредничестве РПЦ;

Министерство обороны США выделило новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд на закупку вооружений;

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что «возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов»;