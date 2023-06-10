День 471-й. Самое важное к утру 10 июня

Главные новости
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось. Об этом, по мнению, главы гсударства, говорит использование стратегических резервов. Как сообщил Владимир Путин, интенсивные бои продолжаются пять дней. По его словам, потери Украины «значительно превышают классические показатели» при контрнаступлении — «три к одному».
- Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в Мариуполе в ближайшее время будет запущено одно из крупнейших производств инертных газов завод «Ингаз». Он обеспечивал более 50% мировых поставок неона вместе с одесским «Криоином». По данным «РИА Новости», «Ингаз» может выпускать 100–150 тыс. куб. м неона
- Глава ВТБ Андрей Костин опроверг информацию Bloomberg о том, что банк предлагал $7 млрд за 51% акций «Яндекса», передает «Коммерсантъ». Он отметил, что цена была ниже, а «Яндекс», в котором ВТБ принадлежит 1,1% акций, является портфельной инвестицией и «рулить» им банк не планировал, поскольку из компании ушел ее основатель Аркадий Волож, но «риск санкционности» сохраняется.
Важное — одной строкой
Минобороны предложило присваивать статус ветерана защитникам близких к зоне СВО территорий;
В Запорожской области создано народное ополчение. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что первые ополченцы приняли присягу;
Комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет;
В Воронеже ввели режим ЧС после падения украинского беспилотника на многоэтажный дом;
Россия заявила МАГАТЭ об атаке дронов-камикадзе на Запорожскую ТЭС;
В Луганске офицер ВСУ Вадим Додачко получил 20 лет строгого режима за то, что навел огонь тяжелых минометов на дома мирных жителей;
Папа римский Франциск считает, что произошел перелом в переговорной позиции Украины, которая перестала воспринимать свой мирный план как ультиматум;
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев может пойти на переговоры с российской стороной, если заявленные Москвой цели военной операции будут скорректированы;
Венгерский вице-премьер Жолт Шемьен заявил, что РФ передала стране 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения при посредничестве РПЦ;
Министерство обороны США выделило новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд на закупку вооружений;
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что «возвращение мира на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов»;
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что вооруженные силы Украины еще не начали контрнаступление. По его словам, худшее еще впереди.
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