День 470-й. Самое важное к утру 9 июня

Министерство обороны США готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму $2 млрд.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет.

При обстреле Белгородской области повреждена производственная база.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что 15 тыс. сотрудников МВД приняли участие в боевых действиях на Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные государства не будут вводить свои войска на украинскую территорию до окончания военного конфликта.

Индия не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил затопленный Херсон.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы «скрыть три дня контрнаступления».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в проведении новой мобилизации в стране сейчас нет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ еще не приступили к контрнаступлению. Он заверил, что, когда оно начнется, об этом «узнают все».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для проведения ремонтных работ на поврежденном участке аммиакопровода Тольятти—Одесса потребуется от одного до трех месяцев.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в этом году в регионе не будет полноценного туристического сезона. «Опасения у людей какие-то есть, поэтому сезон в этом году проведем в урезанном варианте»,— заявил он.

«Укргидроэнерго» направила в ЕСПЧ иск против России о компенсации ущерба, нанесенного из-за разрушения Каховской ГЭС.

Пресс-служба губернатора Ростовской области сообщила, что регион готов принять жителей приграничных районов Белгородской области в ПВР, развернутых с 19 февраля 2022 года.

ЛДПР предлагает освободить пострадавших жителей Белгородской области от налогов минимум на год, заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

РФ не рассчитывает на доступ к ремонту аммиакопровода Тольятти — Одесса, который ранее был подорван в Харьковской области, заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Крым после катастрофы на Каховской ГЭС активно закачивает в водохранилища воду из Северо-Крымского канала, который будет постепенно мелеть, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Международный суд ООН в Гааге утвердил присоединение Литвы к иску Украины против России, в котором РФ обвиняется в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Одиннадцатый пакет санкций ЕС против РФ заблокировали Венгрия и Греция, требующие сократить список подсанкционных компаний.