День 468-й. Самое важное к утру 7 июня

В странах Евросоюза из 16 млн украинских беженцев остаются 4 млн, заявил еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон;

ЕС разрешил вводить санкции против родственников российских бизнесменов;

Украина подписала с Францией соглашение о приостановке выплат по госдолгу;

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с посланником Ватикана кардиналом Дзуппи и заявил, что Киев рассматривает только свой вариант урегулирования и что прекращение огня не приведет к миру;

Лидеры ряда африканских стран договорились взаимодействовать с Россией и Украиной, чтобы помочь установлению мира, сообщает канцелярия президента ЮАР;

Бывший завод IKEA в Новгородской области после более чем годового простоя возобновил работу под брендом «Экстраверт»;

Порт Мариуполя начали использовать для вывоза зерна, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин;

Президент РФ Владимир Путин поручил выдавать разрешение на продажу компаний под контролем иностранцев из недружественных стран только с согласия региональных властей;

Посол Бельгии в Москве был вызван в МИД РФ. Послу Бельгии заявлен протест из-за применения оружия бельгийского производства ДРГ, осуществившими вылазки в Белгородской области;

Расходы бюджета Курской области за 2022 год на национальную оборону выросли в 187 раз в сравнении с 2021 годом и превысили 6 млрд руб., сообщила министр финансов региона Наталья Рудакова;

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина предприняла наступление на разных участках фронта в течение трех последних суток;