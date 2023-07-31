День 522-й. Самое важное к утру 31 июля

Главные новости
- Две башни «Москва-Сити» повреждены в результате атаки БПЛА. По словам мэра Сергея Собянина, у них «незначительно повреждены фасады». Минобороны зявило, что дроны упали в «Москва-Сити» после подавления средствами РЭБ. По данным источника ТАСС в экстренных службах, охранник башни «Око-2» получил травмы. Из-за атаки беспилотников на Москву аэропорт Внуково закрывал возможность вылета и посадки, сейчас его работа возобновлена. Также Минобороны РФ сообщило об атаке 25 беспилотников на Крым.
- Советник главы МИД Украины Евгений Микитенко в эфире телеканала «Аль-Арабия» рассказал, что ведомство одобряет мирную инициативу Саудовской Аравии провести переговоры о ситуации на Украине с участием стран Запада. «Я уверен, что в ближайшие день-два все важные государства, включая Китай, подтвердят свое участие»,— заявил он.
- В 2023 году бюджет Украины привлек от международных партнеров $25,3 млрд внешней помощи, это составило 49,1% от всех поступлений, передает "Коммерсант" со ссылкой на слова председателя комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа.
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Илон Маск не разрешил украинской армии подключаться к сети спутников Starlink возле Крыма;
Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке в Россию своей военной техники;
Папа римский Франциск призвал власти РФ и «своих братьев» возобновить зерновую сделку;
В Киеве с монумента «Родина-мать» начали демонтировать советский герб, завершить работы планируется к 24 августа;
42-ое подразделение морской пехоты Британии готовит подразделения спецназа ВСУ, занимающиеся разведывательными, десантными и диверсионными операциями, для действий в Крыму;
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera: по Украине может быть принято не военное, а политическое решение, что связано с тупиковой ситуацией на фронте;
Украина со следующей недели начнет переговоры с США по гарантиям безопасности, которые будут действовать до вступления страны в НАТО, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак;
Минобороны Белоруссии: бригады ВС Белоруссии начали занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер»;
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Зерново Суземского района;
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в хуторе Дарагановка упал БПЛА. По его словам, повреждена кровля частного дома и автомобиль;
Президент России Владимир Путин пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу на параде в честь дня ВМФ в Петербурге;
Офис генсека ООН, комментируя атаку беспилотников на Москву заявил, что организация выступает против ударов по гражданской инфраструктуре.