1 августа
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Политика

День 522-й. Самое важное к утру 31 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Две башни «Москва-Сити» повреждены в результате атаки БПЛА. По словам мэра Сергея Собянина, у них «незначительно повреждены фасады». Минобороны зявило, что дроны упали в «Москва-Сити» после подавления средствами РЭБ. По данным источника ТАСС в экстренных службах, охранник башни «Око-2» получил травмы. Из-за атаки беспилотников на Москву аэропорт Внуково закрывал возможность вылета и посадки, сейчас его работа возобновлена. Также Минобороны РФ сообщило об атаке 25 беспилотников на Крым.
  • Советник главы МИД Украины Евгений Микитенко в эфире телеканала «Аль-Арабия» рассказал, что ведомство одобряет мирную инициативу Саудовской Аравии провести переговоры о ситуации на Украине с участием стран Запада. «Я уверен, что в ближайшие день-два все важные государства, включая Китай, подтвердят свое участие»,— заявил он.
  • В 2023 году бюджет Украины привлек от международных партнеров $25,3 млрд внешней помощи, это составило 49,1% от всех поступлений, передает "Коммерсант" со ссылкой на слова председателя комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа.
Король Саудовской Аравии.
Король Саудовской Аравии.
kremlin.ru

Одной строкой

Илон Маск не разрешил украинской армии подключаться к сети спутников Starlink возле Крыма;

Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке в Россию своей военной техники;

Папа римский Франциск призвал власти РФ и «своих братьев» возобновить зерновую сделку;

В Киеве с монумента «Родина-мать» начали демонтировать советский герб, завершить работы планируется к 24 августа;

42-ое подразделение морской пехоты Британии готовит подразделения спецназа ВСУ, занимающиеся разведывательными, десантными и диверсионными операциями, для действий в Крыму;

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera: по Украине может быть принято не военное, а политическое решение, что связано с тупиковой ситуацией на фронте;

Украина со следующей недели начнет переговоры с США по гарантиям безопасности, которые будут действовать до вступления страны в НАТО, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак;

Минобороны Белоруссии: бригады ВС Белоруссии начали занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер»;

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Зерново Суземского района;

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в хуторе Дарагановка упал БПЛА. По его словам, повреждена кровля частного дома и автомобиль;

Президент России Владимир Путин пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу на параде в честь дня ВМФ в Петербурге;

Офис генсека ООН, комментируя атаку беспилотников на Москву заявил, что организация выступает против ударов по гражданской инфраструктуре.

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