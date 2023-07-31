День 522-й. Самое важное к утру 31 июля

Илон Маск не разрешил украинской армии подключаться к сети спутников Starlink возле Крыма;

Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке в Россию своей военной техники;

Папа римский Франциск призвал власти РФ и «своих братьев» возобновить зерновую сделку;

В Киеве с монумента «Родина-мать» начали демонтировать советский герб, завершить работы планируется к 24 августа;

42-ое подразделение морской пехоты Британии готовит подразделения спецназа ВСУ, занимающиеся разведывательными, десантными и диверсионными операциями, для действий в Крыму;

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera: по Украине может быть принято не военное, а политическое решение, что связано с тупиковой ситуацией на фронте;

Украина со следующей недели начнет переговоры с США по гарантиям безопасности, которые будут действовать до вступления страны в НАТО, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак;

Минобороны Белоруссии: бригады ВС Белоруссии начали занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер»;

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Зерново Суземского района;

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в хуторе Дарагановка упал БПЛА. По его словам, повреждена кровля частного дома и автомобиль;

Президент России Владимир Путин пообщался с министром обороны Сергеем Шойгу на параде в честь дня ВМФ в Петербурге;