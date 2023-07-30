1 августа
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Политика

День 521-й. Самое важное к утру 30 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Оборонное сотрудничество России и Китая направлено на поддержание мира и не представляет угрозы ни для одной страны, утверждает представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй. Так он прокомментировал позицию властей Японии, которые накануне выразили обеспокоенность стратегической координацией РФ с Китаем.
  • Тинькофф-банк перестал задерживать валютные переводы, теперь по ряду направлений отправить средства можно, в частности, в американских и гонконгских долларах, тенге и юанях. Об этом сообщили Frank Media в службе поддержки кредитной организации. На горячей линии Тинькофф-банка «Ъ» подтвердили информацию по американским долларам, евро и юаням.
  • Минобороны России сообщило, что вечером 28 июля был нанесен удар высокоточным оружием по «пункту управления ВСУ» в Днепре. Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ракета попала в здание СБУ. По его словам, также под удар попала многоэтажка в Днепре. Минобороны России неоднократно утверждало, что не наносит удары по гражданским объектам.
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Одной строкой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 28 июня в регионе было зафиксировано 42 «прилета». Пострадавших и разрушений нет.

УПЦ не будет переносить празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Климент изданию «Страна.ua».

Международная федерация фехтования может заменить рукопожатия между спортсменами по окончании поединка приветствием на расстоянии после инцидента с украинской и российской фехтовальщицами, пишет итальянская газета La Repubblica.

Заявка на транзит газа из России в Европу через Украину составляет 42 млн куб м/сут.

Подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину полностью, раскаялся и сотрудничает со следствием, сообщил адвокат.

Ущерб куйбышевскому НПЗ из-за диверсии превысил 30 млн рублей, сообщили в УФСБ по Самарской области.

В Таганроге отменены массовые мероприятия после ЧП с украинской ракетой, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» переброшены к границе Польши и Белоруссии, в район Сувалкинского коридора, заявил на пресс-конференции премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Воронежская, Ростовская области, ДНР и ЛНР в конце августа подпишут соглашение о создании содружества «Донбасс», рассказал в интервью «РИА Новости» губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно и другую продукцию, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Бесплатные поставки зерна Россией в беднейшие страны Африки начнутся в течение 3-4 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин.

ЗАЭС завершила плановый перевод 5-ого энергоблока в режим «холодного останова», говорится в заявлении МАГАТЭ.

Переводы в системе «Юнистрим», попавшей под санкции США, из Таджикистана и в республику возможны только в рублях. Об этом говорится в сообщении Национального банка Таджикистана.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.

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