День 521-й. Самое важное к утру 30 июля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 28 июня в регионе было зафиксировано 42 «прилета». Пострадавших и разрушений нет.

УПЦ не будет переносить празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Климент изданию «Страна.ua».

Международная федерация фехтования может заменить рукопожатия между спортсменами по окончании поединка приветствием на расстоянии после инцидента с украинской и российской фехтовальщицами, пишет итальянская газета La Repubblica.

Заявка на транзит газа из России в Европу через Украину составляет 42 млн куб м/сут.

Подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину полностью, раскаялся и сотрудничает со следствием, сообщил адвокат.

Ущерб куйбышевскому НПЗ из-за диверсии превысил 30 млн рублей, сообщили в УФСБ по Самарской области.

В Таганроге отменены массовые мероприятия после ЧП с украинской ракетой, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» переброшены к границе Польши и Белоруссии, в район Сувалкинского коридора, заявил на пресс-конференции премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Воронежская, Ростовская области, ДНР и ЛНР в конце августа подпишут соглашение о создании содружества «Донбасс», рассказал в интервью «РИА Новости» губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно и другую продукцию, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Бесплатные поставки зерна Россией в беднейшие страны Африки начнутся в течение 3-4 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин.

ЗАЭС завершила плановый перевод 5-ого энергоблока в режим «холодного останова», говорится в заявлении МАГАТЭ.