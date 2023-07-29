День 520-й. Самое важное к утру 29 июля

Китай стал главным торговым партнером Казахстана, обойдя Россию: к июню доля КНР во внешнеторговых операциях республики достигла 19,2%, а доля России составила 18,8%,

В Симоновском суде Москвы зарегистрировали материалы административного дела в отношении музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан иноагентом) об отсутствии маркировки иностранного агента в публикациях.

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыли третий раз за ночь.

Военные Украины сообщили об использовании ракет из КНДР.

Крушение вертолета в Австралии прервало крупные учения с США.

Многие страны анонсировали отказ от доллара в международных расчетах в пользу юаня, рупии, рубля, бразильского реала, дирхама.

Дела о нападении в Чечне на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину соединили в одно, причем его возбудили по статьям о воспрепятствовании профессиональной деятельности адвокатов и журналистов.

США допустили приостановку сотрудничества с Нигером после переворота.

Мэр Таганрога Андрей Фатеев ввел в центре города режим ЧС после падения ракеты.

Эксперты ругают ребрендинг Twitter.

Глава SoftBank потерял на инвестициях в искусственный интеллект (ИИ) $140 млрд.