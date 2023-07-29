День 520-й. Самое важное к утру 29 июля

Главные новости
- Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Заявление прозвучало на встрече с лидерами африканских государств. Глава государства подчеркнул — Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Путин указал, что не станет раскрывать условия соглашения, к которым двигались стороны. При этом, продолжил он, в декларации о независимости Украины фиксируется нейтральный статус государства, что имеет принципиальное значение для России, поскольку создает фундаментальную угрозу ее интересам. Москва внимательно изучила предложения по достижению мира на Украине, составленные африканскими странами, добавил Путин.
- Участники саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге сошлись в негативных оценках колониализма и заявили о необходимости расширения сотрудничества. Страны Африки готовы к этому, невзирая на западные санкцииакие результаты. По информации Кремля, в Петербург в эти дни приехали делегации 49 из 54 стран континента — в частности, 17 глав государств.
- Совет Безопасности ООН осудил военный переворот в Нигере и потребовал освободить президента республики Мохамеда Базума. Члены Совбеза «выразили поддержку усилиям ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств), Африканского союза, а также Организации Объединенных Наций и приветствовали их заявления» относительно несогласия с любым захватом власти.
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Китай стал главным торговым партнером Казахстана, обойдя Россию: к июню доля КНР во внешнеторговых операциях республики достигла 19,2%, а доля России составила 18,8%,
В Симоновском суде Москвы зарегистрировали материалы административного дела в отношении музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан иноагентом) об отсутствии маркировки иностранного агента в публикациях.
Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыли третий раз за ночь.
Военные Украины сообщили об использовании ракет из КНДР.
Крушение вертолета в Австралии прервало крупные учения с США.
Многие страны анонсировали отказ от доллара в международных расчетах в пользу юаня, рупии, рубля, бразильского реала, дирхама.
Дела о нападении в Чечне на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину соединили в одно, причем его возбудили по статьям о воспрепятствовании профессиональной деятельности адвокатов и журналистов.
США допустили приостановку сотрудничества с Нигером после переворота.
Мэр Таганрога Андрей Фатеев ввел в центре города режим ЧС после падения ракеты.
Эксперты ругают ребрендинг Twitter.
Глава SoftBank потерял на инвестициях в искусственный интеллект (ИИ) $140 млрд.
В результате решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить ставки на 25 б.п. (что было предсказуемо) доллар оказался под давлением.