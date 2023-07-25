День 516-й. Самое важное к утру 25 июля

Главные новости
- Шесть банков Киргизии приостановили работу с российской системой денежных переводов «Юнистрим». Также работу с «Юнистрим» приостановили некоторые банки Армении, в том числе «Ардшинбанк». Санкции против пяти российских банков, в том числе против «Юнистрима» введены США 20 июля. Тем временем, президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на год право попавших под санкции банков переводить заблокированные активы на новое юридическое лицо.
- Минимум пять российских авиакомпаний получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. Речь может идти примерно о 80-90 самолетах. Однако компании рискуют не успеть закрыть сделки в срок, поскольку Минтранс пока не определил критерии получения 300 млрд руб. из ФНБ, которые правительство планировало направить на выкуп самолетов. Из этой суммы треть, по данным “Коммерсантъ”, уже потрачена на нужды «Аэрофлота», и другие перевозчики опасаются, что в итоге могут вообще не получить средств.
- Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет для граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Вместе с тем, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Госдума рассмотрит проект о повышении призывного возраста срочников 25 июля.
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Верховная рада на этой неделе может рассмотреть законопроект о запрете Украинской православной церкви (бывшая УПЦ Московского патриархата), сообщает Союз православных журналистов;
По данным сырьевой компании Argus Media, впервые с момента введения США и их союзниками санкций в декабре прошлого года цена на флагманский сорт нефти Urals превысила отметку в $60 за баррель;
В Госдуме РФ предложили снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 до 30 тыс. рублей;
Литва выступила против ослабления антироссийских санкций ради возобновления зерновой сделки;
Предприятиям ОПК нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для развертывания производства вооружений и специальной военной техники, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров;
Генсек ООН Антонио Гутерриш призвал Россию вернуться к участию в зерновой сделке;
Испания направила Украине новую партию военной помощи, она включает в себя 4 танка Leopard 2A4, 10 бронетранспортеров, 10 грузовиков, несколько карет скорой помощи и различные боеприпасы, сообщает минобороны королевства;
Ветряные электростанции Херсонской области, принадлежавшие украинским компаниям, перешли в собственность России;
Украинская зерновая ассоциация, объединяющая производителей, переработчиков и крупнейших экспортеров зерна, обратилась к комиссару Еврокомиссии по вопросам торговли Валдис Домбровскису с предложением создать альтернативные маршруты для экспорта сельскохозпродукции с Украины в порты ЕС с последующей отгрузкой в третьи страны;
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями группы «Вагнер». «На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами», сообщает ведомство;
США намерены в ближайшие дни объявить о новой помощи Украине, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер;
Литва предлагает использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна в качестве альтернативы черноморскому маршруту.