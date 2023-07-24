День 515-й. Самое важное к утру 24 июля

Главные новости
- Правозащитники 22 июля посетили бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в СИЗО «Лефортово». Они осмотрели его камеру, общаться с представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Стрелков отказался. Об этом в своем Telegram-канале написал ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников.
- Президент России Владимир Путин заявил, что состояние экономик РФ и Белоруссии дает основания полагать, что в текущем году их ожидает хороший рост. Глава государства ожидает, что российская экономика в 2023 году вырастет более чем на 2%, а белорусская — на 3,7%, передает «Коммерсантъ».
- В Одессе разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата. Пресс-служба Минобороны России заявила, что российские вооруженные силы не наносили по нему ударов и назвало вероятной причиной разрушения «безграмотные действия операторов» ПВО, из-за которых произошло падение ракеты ВСУ.
Одной строкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства. Он отметил, что одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста. Еще одна - примерно в 100 километрах от Гродно;
На Западе знали, что у Киева недостаточно оружия для успешного контрнаступления, и надеялись, что «мужество и находчивость» украинцев компенсируют этот дефицит, однако эти надежды не оправдались, сообщает газета Wall Street Journal;
Еврокомиссия продолжает работать над санкциями в отношении экспорта алмазов из России, сообщает телеканал RT;
Оборонный концерн Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую линию производства боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, переданных Украине;
Президент Украины Владимир Зеленский попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга срочно созвать совет Украина-НАТО;
Разрыв зерновой сделки и возможности продолжения экспорта зерна с Украины по Черному морю станут главной темой заседания Совета Украина-НАТО на уровне послов, которое состоится 26 июля в Брюсселе, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску;
Иностранные наемники на стороне ВСУ несут значительные потери «из-за своей глупости», заявил президент РФ Владимир Путин;
Владимир Путин сообщил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек;
Украинские подразделения теряют на минных полях «очень много» саперов, некоторые военные выражают мнение, что достигнутое продвижение не стоит потраченных человеческих ресурсов и техники, пишет Kyiv Post;
В Запорожье подбили первый польский танк PT-91, поставленный Украине в рамках пакета военной помощи, сообщает Forbes Polska;
США отказывает Украине в поставках ракет ATACMS, дискуссий по этому вопросу нет;
ВСУ могут попытаться открыть вторую линию фронта, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа.