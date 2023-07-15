День 506-й. Самое важное к утру 15 июля

В Кремле оценили работу ПВО после атаки дрона рядом с Курской АЭС. Системы противовоздушной обороны России работают хорошо и регулярно показывают свою эффективность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о намерении пойти на следующие выборы.

Эрдоган сообщил, что у него с российским лидером Владимиром Путиным «общие позиции» по продлению зерновой сделки и что он ожидает визита российского президента в Турцию в августе. Путин накануне не исключал приостановку участия России в сделке.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил своего участия в выборах президента Украины.

Кеннеди-младший назвал мобилизацию трех тысяч резервистов в США подготовкой к войне. Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, согласно которому Вашингтон может привлечь до трех тысяч резервистов к участию в операции «Атлантическая решимость» по усилению потенциала сдерживания вдоль восточного фланга НАТО в Европе.

Крупнейшая нефтесервисная компания SLB (ранее Schlumberger) объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех своих предприятий по всему миру в связи с ужесточением международных санкцийобъявила о прекращении поставок в Россию.

The Times сообщила о возможном уходе Бена Уоллеса с поста министра обороны Великобритании.

Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Также задержали бывшего члена Совета Федерации от Рязанской области Ирину Петину.

Наместника Киево-Печерской лавры перевели с домашнего ареста под стражу. Суд также установил возможность залога в размере 33 млн грн ($898,6 тыс.).

Гражданин России Вадим Конощенок, задержанный ранее в Эстонии, экстрадирован в США, где предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в отмывании денег.

Аналитики крупных российских банков и инвесткомпаний ожидают большего ослабления рубля в 2023 году, чем они предсказывали месяцем раньше, следует из опроса Центробанка. Ослабление рубля в июле связано с сокращением торгового баланса, ростом зарубежного туризма и оттоком капитала, считают опрошенные РБК эксперты. Текущий период падения они называют временным и ожидают укрепления рубля.