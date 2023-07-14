День 505-й. Самое важное к утру 14 июля

Россия считала приемлемым для себя проект стамбульского соглашения с Украиной, сообщил президент РФ Владимир Путин;

Украинский конфликт не затянется на годы, заявил президент США Джозеф Байден;

Украина вряд ли продлит договор о транзите российского газа в страны ЕС, срок действия которого истекает в конце 2024 года, предположил министр энергетики Украины Герман Галущенко;

Киев ведет переговоры о подключении Константинопольского патриархата к вывозу с Украины христианских ценностей из-за угрозы уничтожения, заявляет Служба внешней разведки России;

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что у России была информация о подготовке Украиной удара по Запорожской АЭС;

Индекс Мосбиржи сегодня впервые с 22 февраля 2022 года превышал 2900 пунктов;

Бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов (признан иностранным агентом) заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о фейках про ВС РФ;

СБУ заявила о предъявлении новых обвинений в отношении митрополита УПЦ Павла, ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества;

Международный олимпийский комитет сообщил, что 26 июля из-за санкций не направит олимпийским комитетам России и Белоруссии приглашения на Олимпийские игры 2024 в Париже;

В Госдуму внесен проект закона, отменяющего запрет на благотворительную деятельность во время избирательной кампании, если она направлена на содействие в выполнении задач спецоперации на Украине;

Члены ЧВК «Вагнер» покинули свои полевые лагеря, их колонна движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции, присутствуют автобусы с белорусскими номерами;