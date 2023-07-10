11 июля
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Политика

День 501-й. Самое важное к утру 10 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил в интервью Bloomberg, что его страна планирует увеличить объемы выпуска собственных танков и бронетранспортеров, передает "Коммерсантъ". По словам Камышина, на это уйдет от трех до шести месяцев.
  • Россия стала первым по объемам поставщиком газа в Испанию в июне 2023 года, а гендиректор австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил газете Financial Times, что концерн продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту с «Газпромом», который действует до 2040 года.
  • Президент США Джозеф Байден заявил, что не видит единства в НАТО по вопросу приема Украины в альянс прямо сейчас. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что финальное решение по участию президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе пока не принято.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, танк, танковые войска.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, танк, танковые войска.
Министерство обороны РФ.

Одной строкой

Украина дала гарантии США, что не будет применять получаемые от союзников кассетные боеприпасы на российской территории, заявил Белый дом;

Украина скоро получит от Нидерландов противоминные корабли, сообщил министр обороны Алексей Резников;

Словакия не видит причин для того, чтобы размещать ядерное оружие в Центральной Европе, заявил министр обороны страны Мартин Скленар;

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что страна усилит военную поддержку Украины, готовятся новые поставки помощи;

Спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на Бахмутское направление;

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, стороны обсудили ситуацию с членством Украины и Швеции в НАТО и вопрос поставок самолетов F-16;

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в воскресенье телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возвращение руководителей «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в Киев.

Президенты Украины и Польши приехали в Луцк, сообщает Reuters;

Times связала медленное наступление украинской армии с возросшей эффективностью армии России;

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы, по итогам саммита путь Украины в альянс «точно станет короче»;

Крымский мост открыт для движения. Движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления около 12:00 после отражения ракетной атаки в районе Керчи силами ПВО;

Икону с образом Спаса Нерукотворного, которую передал президент РФ Владимир Путин, доставили на передовые позиции группировки «Запад».

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