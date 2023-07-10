День 501-й. Самое важное к утру 10 июля

Украина дала гарантии США, что не будет применять получаемые от союзников кассетные боеприпасы на российской территории, заявил Белый дом;

Украина скоро получит от Нидерландов противоминные корабли, сообщил министр обороны Алексей Резников;

Словакия не видит причин для того, чтобы размещать ядерное оружие в Центральной Европе, заявил министр обороны страны Мартин Скленар;

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что страна усилит военную поддержку Украины, готовятся новые поставки помощи;

Спецназ «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на Бахмутское направление;

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, стороны обсудили ситуацию с членством Украины и Швеции в НАТО и вопрос поставок самолетов F-16;

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в воскресенье телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возвращение руководителей «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в Киев.

Президенты Украины и Польши приехали в Луцк, сообщает Reuters;

Times связала медленное наступление украинской армии с возросшей эффективностью армии России;

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несколько важных для Киева и НАТО решений уже согласованы, по итогам саммита путь Украины в альянс «точно станет короче»;

Крымский мост открыт для движения. Движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления около 12:00 после отражения ракетной атаки в районе Керчи силами ПВО;