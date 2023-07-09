День 500-й. Самое важное к утру 9 июля

Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в Азиатских играх-2023, но в нейтральном статусе и вне медального зачета.

Заместитель генпрокурора США Лиза Монако заявила, что в стране с начала конфликта на Украине арестованы активы "российских олигархов" и связанных с РФ лиц, обходивших санкции, на общую сумму более 500 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Визит состоялся спустя год после вывода с острова российских военных.

В Воронежской области сбиты два беспилотника.

Джо Байден считает вопрос членства Украины в НАТО преждевременным. По его мнению, стране можно предложить гарантии безопасности по примеру Израиля.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что ждет визита президента РФ Владимира Путина в Турцию в августе.

Президент Турции Эрдоган также заявил, что считает Украину заслуживающей вступления в НАТО.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Вашингтона приближает человечество к новой мировой войне.

Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 800 млн долларов.

США объявили о поставке Украине кассетных боеприпасов. Президент Джо Байден назвал это решение трудным и временным.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти региона скорректируют стратегию обеспечения полуострова водой из-за разрушения Каховской ГЭС.

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что военная операция России на Украине является вызовом сложившемуся миропорядку. По его словам, изменить его сможет только Китай.