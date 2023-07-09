11 июля
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Политика

День 500-й. Самое важное к утру 9 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти региона скорректируют стратегию обеспечения полуострова водой из-за разрушения Каховской ГЭС. По его словам, там проведут мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в водохранилищах. Он также добавил, что уровень воды в Северо-Крымском канале, который обеспечивает полуостров питьевой и проточной водой, снижается, ситуация анализируется.
  • Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Визит состоялся спустя год после вывода с острова российских военных. В ходе поездки Владимир Зеленский и Андрей Ермак возложили цветы к мемориалу в честь погибших украинских военных.
  • За прошедшие сутки населенные пункты Белгородской области обстреляли 124 раза, больше всего прилетов в Белгородском районе — 61. Были ранены житель села Илек-Пеньковка и шебекинец. Губернатор заявил, что из-за ночных обстрелов Шебекино возвращение эвакуированных жителей в город из пунктов временного размещения временно приостановят.

Одной строкой

Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в Азиатских играх-2023, но в нейтральном статусе и вне медального зачета.

Заместитель генпрокурора США Лиза Монако заявила, что в стране с начала конфликта на Украине арестованы активы "российских олигархов" и связанных с РФ лиц, обходивших санкции, на общую сумму более 500 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Визит состоялся спустя год после вывода с острова российских военных.

В Воронежской области сбиты два беспилотника.

Джо Байден считает вопрос членства Украины в НАТО преждевременным. По его мнению, стране можно предложить гарантии безопасности по примеру Израиля.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что ждет визита президента РФ Владимира Путина в Турцию в августе.

Президент Турции Эрдоган также заявил, что считает Украину заслуживающей вступления в НАТО.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Вашингтона приближает человечество к новой мировой войне.

Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 800 млн долларов.

США объявили о поставке Украине кассетных боеприпасов. Президент Джо Байден назвал это решение трудным и временным.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что власти региона скорректируют стратегию обеспечения полуострова водой из-за разрушения Каховской ГЭС.

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что военная операция России на Украине является вызовом сложившемуся миропорядку. По его словам, изменить его сможет только Китай.

Прошли переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре, одной из тем стала зерновая сделка.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.

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