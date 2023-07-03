День 495-й. Самое важное к утру 3 июля

Ночью воздушная тревога была объявлена в Киеве, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях Украины — ресурс по оповещению.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин: насколько знаю, многие из бойцов ЧВК «Вагнер» согласились предложением Владимира Путина продолжить службу.

Пробка на подъезде к Крымском мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до восьми километров — министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что до конца года страна рассчитывает получить от МВФ еще около $1 млрд.

Деревня Елизаветовка в Курской области осталась без света в результате обстрела — губернатор Роман Старовойт.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF: в вопросе замороженных российских активов следует придерживаться закона.

Над Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор Гладков, сбит беспилотник.

Очередь на Керченскую переправу со стороны Кубани увеличилась до 303 грузовиков — оперштаб региона.

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что под обстрел попало село Горналь в Суджанском районе.