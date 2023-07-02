2 июля
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Политика

День 494-й. Самое важное к утру 2 июля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил компромиссный сценарий военного конфликта с Россией. Так он прокомментировал материал The Washington Post (WP), в котором сообщалось, что Киев согласится на переговоры с Москвой при наличии военных успехов на подступах к Крыму.
  • Зеленский заявил, что условием для переговоров будет только выход Украины на границы 1991 года, то есть с Крымом, территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
  • Директор ЦРУ Бернс связался по телефону с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным по поводу мятежа ЧВК «Вагнер», сообщили источники The Wall Street Journal. Его послание было таким: «США не причастны к этим событиям. Это внутреннее дело России».
Армия
Армия
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Доллар на Мосбирже дороже 89 рублей впервые с 29 марта 2022. Курс евро на Мосбирже вырос до 97 рублей.

На Украине отменена налоговая льгота для бизнеса, введенная в марте 2022 года.

Советник главы Минобороны Украины просит Запад поставить оружие против беспилотников Lancet.

С начала 2023 года при российско-украинских обменах пленными были возвращены 153 военнослужащих из ЛНР.

Зеленский ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways.

Число постов досмотра у Крымского моста увеличили из-за многочасовых пробок.

Гладков заявил о начале работы более половины предприятий в Шебекино.

Altapress.ru продолжает следить за развитием событий.

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