День 494-й. Самое важное к утру 2 июля

Главные новости
- Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил компромиссный сценарий военного конфликта с Россией. Так он прокомментировал материал The Washington Post (WP), в котором сообщалось, что Киев согласится на переговоры с Москвой при наличии военных успехов на подступах к Крыму.
- Зеленский заявил, что условием для переговоров будет только выход Украины на границы 1991 года, то есть с Крымом, территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
- Директор ЦРУ Бернс связался по телефону с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным по поводу мятежа ЧВК «Вагнер», сообщили источники The Wall Street Journal. Его послание было таким: «США не причастны к этим событиям. Это внутреннее дело России».
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Доллар на Мосбирже дороже 89 рублей впервые с 29 марта 2022. Курс евро на Мосбирже вырос до 97 рублей.
На Украине отменена налоговая льгота для бизнеса, введенная в марте 2022 года.
Советник главы Минобороны Украины просит Запад поставить оружие против беспилотников Lancet.
С начала 2023 года при российско-украинских обменах пленными были возвращены 153 военнослужащих из ЛНР.
Зеленский ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways.
Число постов досмотра у Крымского моста увеличили из-за многочасовых пробок.
Гладков заявил о начале работы более половины предприятий в Шебекино.
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