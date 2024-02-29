1 марта
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Политика

День 735-й. Самое важное к утру 29 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине военной помощи из запасов, общая сумма которых составляет $4 млрд. Ранее ведомство планировало потратить эти запасы только в том случае, если их компенсирует принятый конгрессом пакет финансирования.
  • Бельгия выделила €200 млн для финансирования «чешской инициативы» по закупке снарядов для вооруженных сил Украины, сообщил премьер-министр страны Александр Де Кроо.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что США не подпишут с Украиной соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности до тех пор, пока Конгресс не выделит пакета помощи Киеву. При этом он выразил уверенность в том, что США все же выделят помощь Украине.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,05 рубля. Евро — 99,18 рублей.

Верховный суд ЛНР приговорил уроженца Украины к 12 годам тюрьмы за госизмену.

Глава ЕК предложила использовать прибыль от активов РФ для закупки техники ВСУ.

Брянские власти в два раза увеличили выплаты за контракт с Минобороны.

МИД Китая призвал создать условия для снижения напряженности на Украине.

В Ростове-на-Дону украинца осудили за попытку купить детали С-300.

Посол МИДа Мирошник: РФ может признать СБУ и ВСУ террористическими организациями.

Politico: сенаторы-республиканцы считают исходом конфликта на Украине переговоры.

Источник FT сообщил, что на Украине находится «западный спецназ».

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