29 февраля
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Политика

День 733-й. Самое важное к утру 27 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Постпредство РФ при ООН заявило, что Израиль и Украина ведут битву против человечества. Зампостпреда Дмитрий Полянский отметил, что еврейское государство пытается представить убийство мирных жителей в секторе Газа как борьбу с террористами.

  • Мадуро заявил, что США вызвали вооруженный конфликт на Украине. Президент Венесуэлы также обвинил Соединенные Штаты в том, что они отказываются брать на себя ответственность за начало этого конфликта.

  • "Зеленые" и либералы ФРГ раскритиковали Шольца за отказ поставлять ракеты Taurus Украине. По словам председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, канцлер ФРГ ошибается, утверждая, что германские солдаты должны отправиться на Украину для подготовки этого вида оружия.

Армия.
Армия.
unsplash.com

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Доллар — 92,37 рубля. Евро — 100,00 рублей.

В Греции сообщили, что ЕС согласовал выработку мер по конфискации прибыли от активов РФ.

Эксперт предложил установить первый подбитый танк Abrams напротив посольства США в Москве.

Макрон заявил, что Запад планирует привлечь третьи страны для поставки боеприпасов Киеву.

Макрон заявил, что Франция не ведет переговоры о поставках на Украину своих истребителей.

В Чехии считают, что поддержать закупку снарядов для Украины могут 15 стран.

Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада на Украину.

Член Госсовета Франции считает, что ЕС не должен вовлекаться в конфликт с РФ.

Израиль сообщил о намерении передать Украине системы предупреждения о ракетных ударах.

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