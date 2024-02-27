Постпредство РФ при ООН заявило, что Израиль и Украина ведут битву против человечества. Зампостпреда Дмитрий Полянский отметил, что еврейское государство пытается представить убийство мирных жителей в секторе Газа как борьбу с террористами.

Мадуро заявил, что США вызвали вооруженный конфликт на Украине. Президент Венесуэлы также обвинил Соединенные Штаты в том, что они отказываются брать на себя ответственность за начало этого конфликта.