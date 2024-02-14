День 720-й. Самое важное к утру 14 февраля

Доллар — 91,51 рубля. Евро — 98,00 рублей.

Лавров: Швейцария не может быть посредником по Украине из-за потери доверия.

Эрдоган: Турция продолжит добиваться прекращения конфликта на Украине.

Сенат США проголосовал за предоставление Украине $60 млрд помощи.

ФСБ нашла в Мариуполе секретную документацию СБУ и схрон с оружием.

Журналист Kарлсон исключил победу Украины даже с помощью Запада.

Bloomberg: Зеленский планирует на этой неделе посетить Францию и Германию.

МИД Чехии предложил бессрочно запретить выдачу виз россиянам и белорусам.