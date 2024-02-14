16 февраля
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Политика

День 720-й. Самое важное к утру 14 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Власти США не вели переговоров с российскими коллегами по вопросу прекращения конфликта на Украине, сообщили РБК в пресс-службе Госдепа. Накануне Reuters со ссылкой на трех российских чиновников сообщал, что США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине.
  • Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF сообщил, что украинская армия «перешла от наступательных действий к ведению оборонительной операции».
  • Глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева сообщила в интервью агентству «Украинские новости», что ущерб от нарушений в госсекторе по итогам проверки за 2022 и 2023 годы составил 311 млрд гривен ($8,2 млрд по текущему курсу). В 2021 году этот показатель составлял 14,75 млрд гривен ($387 млн), заявила она.
Политика
Политика
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Доллар — 91,51 рубля. Евро — 98,00 рублей.

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Эрдоган: Турция продолжит добиваться прекращения конфликта на Украине.

Сенат США проголосовал за предоставление Украине $60 млрд помощи.

ФСБ нашла в Мариуполе секретную документацию СБУ и схрон с оружием.

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