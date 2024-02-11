День 717-й. Самое важное к утру 11 февраля

Главные новости
- Стало известно, что в Киев, в день отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, приезжали высокопоставленные немецкие офицеры — генеральный инспектор бундесвера генерал-лейтенант Карстен Бройер и генерал-майор Кристиан Фрейдинг, который возглавляет специальный штаб по вопросам Украины в Минобороны Германии.
- Страны ЕС должны иметь военные бюджеты, которые обеспечат их способность противостоять угрозе со стороны России, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью Quest France.
- ВЦИОМ опубликовал первый электоральный рейтинг кандидатов в президенты России. Первое место занял президент Владимир Путин, на втором месте Владислав Даванков («Новые люди»), следом идут Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Выборы президента РФ 2018.
Анна Зайкова
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Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке.
Джефф Безос продал акции Amazon на $2 млрд.
Трамп призвал оказать помощь Украине и Израилю в долг.
Во Франции призвали ЕС увеличить военные бюджеты из-за российской угрозы.
Ближневосточное егентство ООН по делам палестинских беженцев в секторе Газа (БАПОР) не знало о существовании подземного дата-центр ХАМАС под своей штаб-квартирой в Газе.
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41% в годовом выражении.
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