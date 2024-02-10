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Политика

День 716-й. Самое важное к утру 10 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Зеленский присвоил Залужному и Буданову звания Героев Украины. Залужный и Буданов получили звания Героев Украины, новый главком ВСУ Сырский был награжден им еще весной 2022 года, вскоре после отвода российских войск из Киевской области.

  • Киев заявил, что на сбитом Ил-76 не было украинских пленных. Секретарь СНБО Украины утверждает, что доказательств присутствия на сбитом Ил-76 пленных нет. По данным Минобороны России, погибли 65 пленных, следствие демонстрировало их документы и тела.

  • Кадыров предложил Киеву «на деле» доказать готовность к переговорам. Украина и ее партнеры должны «на деле, а не на бумаге» доказать готовность к переговорам с Россией, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

  • Минобороны заявило об улучшении положения на двух направлениях. Российские войска улучшили положение на краснолиманском направлении и заняли более выгодные позиции на донецком направлении.

Армия.
Армия.
unsplash.com

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Доллар — 90,88 рублей. Евро — 97,94 рублей.

В Черном море уничтожили шедший в сторону Крыма дрон ВСУ.

Командование ВС США впервые поговорило с новым главкомом ВСУ по телефону.

Начальника Генштаба ВСУ отправили в отставку вслед за Залужным.

В Харькове прогремела серия взрывов.

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