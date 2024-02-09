День 715-й. Самое важное к утру 9 февраля

Главные новости
- Власти США будут работать с любым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.
- Сенат США провел процедурное голосование за рассмотрение законопроекта о помощи Израилю, Украине и Тайваню без наличия в нем статьи о финансировании мер по усилению границ, передает NBC. За продолжение рассмотрения пакета в сокращенном виде проголосовали 67 сенаторов, против — 32 сенатора. Речь идет о выделении суммы в $95 млрд.
- Американские чиновники в разговоре с The New York Times подтвердили, что военный самолет Ил-76, упавший в Белгородской области 24 января, был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Такой версии придерживается и Следственный комитет России (СКР), по данным которого самолет был сбит вооруженными силами Украины (ВСУ) двумя ракетами, выпущенными из ЗРК Patriot американского производства.
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