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Политика

День 715-й. Самое важное к утру 9 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Власти США будут работать с любым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Накануне президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.
  • Сенат США провел процедурное голосование за рассмотрение законопроекта о помощи Израилю, Украине и Тайваню без наличия в нем статьи о финансировании мер по усилению границ, передает NBC. За продолжение рассмотрения пакета в сокращенном виде проголосовали 67 сенаторов, против — 32 сенатора. Речь идет о выделении суммы в $95 млрд.
  • Американские чиновники в разговоре с The New York Times подтвердили, что военный самолет Ил-76, упавший в Белгородской области 24 января, был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Такой версии придерживается и Следственный комитет России (СКР), по данным которого самолет был сбит вооруженными силами Украины (ВСУ) двумя ракетами, выпущенными из ЗРК Patriot американского производства.
Армия.
Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,18 рублей. Евро — 98,23 рублей.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «100 на 100».

Байден призвал не бросать Украину в критический момент.

Шольц: Украина может скоро столкнуться с серьезным недостатком оружия.

AP: сотни колумбийцев пополняют ряды украинской армии на фоне потерь ВСУ.

NYT: Киев начнет проигрывать без помощи США во втором полугодии.

Суд в ДНР назначил от 27 до 29 лет колонии 33 украинским военнослужащим.

«РИА Новости»: Путину в Турции заявят о готовности провести встречу с Зеленским.

Рогозин предложил наделить командиров добровольцев полномочиями органа дознания.

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