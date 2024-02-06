6 февраля
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Политика

День 712-й. Самое важное к утру 6 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Участникам СВО вручили документы о предоставлении субсидий на жилье. В Минобороны России пояснили, что специалисты также провели выездные консультации с военнослужащими по вопросам реализации прав на обеспечение жилыми помещениями.

  • Кеннеди-младший: США не должны тратить деньги на Киев, пока не решат собственные проблемы. Кроме того, он убежден, что Вашингтону не следует выделять Украине средства до тех пор, пока у Соединенных Штатов не будет "безопасных границ и быстро развивающейся экономики".

  • В ДНР заявили о массовых нарушениях прав детей, которых Киев вывозит из республики. Уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова отметила, что нарушается в том числе право говорить и учиться на русском языке.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, военный самолет, ВВС России.
Министерство обороны РФ.

Одной строкой

Доллар — 91,05 рубля. Евро — 98,29 рублей.

В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за возможной угрозы от БПЛА.

ОАЭ заявили о готовности поддерживать усилия по смягчению последствий украинского кризиса.

В Ярославской области ветеранам СВО предложили спортивную реабилитацию.

Главы МИД Швейцарии и Индии обсудили в Нью-Дели ситуацию на Украине.

Байден выразил надежду на одобрение Сенатом законопроекта о выделении допфинансирования.

Подоляк сообщил о проходящем аудите действий ВСУ за два года.

Более 4,8 тыс. жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ с февраля 2022 года.

Шольц заявил, что завершения конфликта на Украине "не видно".

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