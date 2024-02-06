День 712-й. Самое важное к утру 6 февраля

Участникам СВО вручили документы о предоставлении субсидий на жилье. В Минобороны России пояснили, что специалисты также провели выездные консультации с военнослужащими по вопросам реализации прав на обеспечение жилыми помещениями.

Кеннеди-младший: США не должны тратить деньги на Киев, пока не решат собственные проблемы. Кроме того, он убежден, что Вашингтону не следует выделять Украине средства до тех пор, пока у Соединенных Штатов не будет "безопасных границ и быстро развивающейся экономики".