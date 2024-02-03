День 709-й. Самое важное к утру 3 февраля

Тимошенко допустила, что усиление мобилизации приведет к противостоянию украинцев. Новая версия законопроекта о мобилизации на Украине является еще более жесткой и может спровоцировать раскол и общественное противостояние.

Politico: Прага требует от Брюсселя закупать снаряды для Киева в Южной Корее, ЮАР и Турции. Чехия, недовольная провалом обещаний ЕС поставить Киеву 1 млн снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности, в Южной Корее, ЮАР и Турции, что противоречит намерению Брюсселя использовать закупки снарядов для финансирования военной промышленности Европы.