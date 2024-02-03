4 февраля
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Политика

День 709-й. Самое важное к утру 3 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Тимошенко допустила, что усиление мобилизации приведет к противостоянию украинцев. Новая версия законопроекта о мобилизации на Украине является еще более жесткой и может спровоцировать раскол и общественное противостояние.

  • Politico: Прага требует от Брюсселя закупать снаряды для Киева в Южной Корее, ЮАР и Турции. Чехия, недовольная провалом обещаний ЕС поставить Киеву 1 млн снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности, в Южной Корее, ЮАР и Турции, что противоречит намерению Брюсселя использовать закупки снарядов для финансирования военной промышленности Европы.

  • Залужный доложил Зеленскому на ставке о сложной ситуации под Авдеевкой. Президент Украины рассказал, что на ставке обсуждался и вопрос наращивания фортификационных сооружений.

Армия РФ, вооруженные силы РФ, стрелок.
Армия РФ, вооруженные силы РФ, стрелок.
Министерство обороны РФ.

Одной строкой

Доллар — 91,05 рублей. Евро — 98,29 рублей.

Глава офиса президента Украины обсудил потребности Киева с экс-госсекретарем США.

Председатель ОБСЕ заверил Киев в поддержке со стороны организации.

На Ставрополье начнут проводить спартакиаду для ветеранов СВО.

Трюдо заявил, что Канада работает над выделением Украине дальнейшей материальной помощи.

В Нижегородской области участников СВО будут обучать литературным навыкам.

В Калининградской области участникам СВО компенсируют транспортный налог за 2022 год.

Болгария отправила Украине первые бронетранспортеры.

Путин назвал СВО священной битвой с новым изданием неонацизма.

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