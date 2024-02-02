День 708-й. Самое важное к утру 2 февраля

Главные новости
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Херш заявил о желании США реформ на Украине и завершения режима Зеленского. Журналист считает, что формирование новой стратегии развития республики "потребует консультаций и обучения ключевых патриотичных и реалистичных украинцев".
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Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО. В Ростехе отметили, что в целом получили на машину положительные отзывы.
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Подоляк рассказал о "негативном осадке" после провала наступления ВСУ. Советник главы офиса президента Украины признал, что у Вооруженных сил страны были "определенные тактические ошибки".
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Доллар — 90,47 рублей. Евро — 97,94 рублей.
Белый дом заявил, что поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США.
В Адыгее открыли коворкинг по пошиву одежды для бойцов СВО.
Председательство Гайаны в СБ ООН намерено провести заседания по Украине в феврале.
МО: расчет САУ "Мста-СМ1" остановил проход в тыл украинской ДРГ на купянском направлении.
Сальдо сообщил об уничтожении терминала Starlink "Ланцетом" на херсонском направлении.
Минздрав заявил об усилении атак на медиков в Донбассе и Новороссии со стороны ВСУ.
Шольц заявил, что многие страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины.
Госпитальная летальность бойцов СВО в 2023 году достигла исторического минимума.
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