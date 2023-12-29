День 673-й. Самое важное к утру 29 декабря

У Путина 346 доверенных лиц, но список может вырасти до 600. Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента РФ. В списке из 346 человек, с которым ознакомился «Ъ»,— фигуристка Татьяна Навка, певец Ярослав Дронов (Shaman), тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, актер Сергей Безруков, режиссер Никита Михалков, певица Лариса Долина, дирижер Юрий Башмет, главред RT Маргарита Симоньян, артист балета Николай Цискаридзе и другие.