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Политика

День 671-й. Самое важное к утру 27 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

  • ФТС: сборы гибких экспортных пошлин с 1 октября составили 117 млрд руб. Сборы экспортной пошлины на широкий перечень товаров, привязанной к курсу рубля, с 1 октября составили 117 млрд руб., сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов в интервью «Ъ». Ежедневные поступления таможенных платежей в бюджет составляют 29–30 млрд руб., добавил он.

  • Вооруженные силы России в 2023 году получили более 20 млн боеприпасов. Об этом говорится в материалах Минобороны по итогам работы за текущий год.

  • В Совете федерации обсудили перспективы цифровых технологий в судопроизводстве. В следующем году, как ожидается, в полном объеме заработает суперсервис «Правосудие онлайн», который позволит гражданам обращаться в суд через портал «Госуслуги» и, возможно, даже участвовать в судебных заседаниях дистанционно.

Пули для пневматической винтовки.
Пули для пневматической винтовки.
СС0

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Доллар — 91,66 рублей. Евро — 101,06 рублей.

ЛДПР утвердила президиум высшего совета и презентовала избирательный штаб.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках неформального саммита глав стран СНГ в Санкт-Петербурге обсудили вопросы мирных договоренностей.

FT: Евросоюз обсуждает запасной план финансирования Украины на €20 млрд.

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