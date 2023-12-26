День 670-й. Самое важное к утру 26 декабря

Мосгордума предварительно одобрила новую схему избирательных округов. Профильная комиссия Мосгордумы (МГД) в понедельник одобрила проект новой нарезки одномандатных округов, которая будет применяться на выборах в МГД осенью 2024 года.

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава военного ведомства сообщил, что российские войска заняли населенный пункт Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР).