День 670-й. Самое важное к утру 26 декабря

Главные новости
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Мосгордума предварительно одобрила новую схему избирательных округов. Профильная комиссия Мосгордумы (МГД) в понедельник одобрила проект новой нарезки одномандатных округов, которая будет применяться на выборах в МГД осенью 2024 года.
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Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава военного ведомства сообщил, что российские войска заняли населенный пункт Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР).
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Американский эксперт считает, что деньги США не помогут Украине победить. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Россия растет и становится сильнее в военном и экономическом плане.
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Доллар — 91,75 рублей. Евро — 101,00 рублей.
Правительственная комиссия раскритиковала ряд депутатских инициатив за избыточность.
Губернаторы в социальных медиа предпочитают риторику хозяйственников.
Путин поручил присвоить звание майора воевавшему в Марьинке лейтенанту Трошину.
Вице-спикер Госдумы Даванков подал в ЦИК документы о выдвижении в президенты.
Мотострелкам группировки войск "Запад" доставили более 1 тыс. детских писем.
На Украине хотят разрешить мобилизацию людей с инвалидностью с их согласия.
В Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации.
Депутат Рады признал, что мобилизация на Украине заметно замедлилась.