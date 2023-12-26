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Политика

День 670-й. Самое важное к утру 26 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Мосгордума предварительно одобрила новую схему избирательных округов. Профильная комиссия Мосгордумы (МГД) в понедельник одобрила проект новой нарезки одномандатных округов, которая будет применяться на выборах в МГД осенью 2024 года.

  • Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава военного ведомства сообщил, что российские войска заняли населенный пункт Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР).

  • Американский эксперт считает, что деньги США не помогут Украине победить. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Россия растет и становится сильнее в военном и экономическом плане.

Деньги.
Деньги.
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Одной строкой

Доллар — 91,75 рублей. Евро — 101,00 рублей.

Правительственная комиссия раскритиковала ряд депутатских инициатив за избыточность.

Губернаторы в социальных медиа предпочитают риторику хозяйственников.

Путин поручил присвоить звание майора воевавшему в Марьинке лейтенанту Трошину.

Вице-спикер Госдумы Даванков подал в ЦИК документы о выдвижении в президенты.

Мотострелкам группировки войск "Запад" доставили более 1 тыс. детских писем.

На Украине хотят разрешить мобилизацию людей с инвалидностью с их согласия.

В Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации.

Депутат Рады признал, что мобилизация на Украине заметно замедлилась.

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