День 666-й. Самое важное к утру 22 декабря

Главные новости
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил исключить из готовящегося в Верховной раде законопроекта о рекрутинге и мобилизации часть о призыве женщин на службу в тылу.
- Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что считает преждевременным говорить об использовании замороженных активов России для помощи Украине. По его словам, администрация президента Джо Байдена все еще ждет от Конгресса одобрения запроса на выделение дополнительной финансовой помощи Украине.
- Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе обвинил США в затягивании конфликта на Украине. По его мнению, именно с этой целью Вашингтон поставляет украинской стороне военную помощь.
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Доллар — 92,90 рублей. Евро — 102,17 рублей.
Обучение украинских военных пилотов во Франции начнется в январе.
Россия вернула детей в разделенные изменившейся линией фронта украинские семьи.
Герасимов: российские войска в ходе СВО постоянно расширяют зоны контроля.
Макрон допустил визит Путина во Францию, если РФ договорится о мире с Украиной.
Украина внесла в список «спонсоров войны» китайскую железнодорожную корпорацию.
В Ростовской области закрылся отель, отказавший в размещении участникам СВО.
Порошенко заявил об острой нехватке боеприпасов и беспилотников у ВСУ.
Блинкен разделил мнение Путина о решающем значении помощи США для Украины.