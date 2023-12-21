День 665-й. Самое важное к утру 21 декабря

Доллар — 90,96 рублей. Евро — 99,66 рублей.

Президент Чехии заявил, что Украина не добилась заметных подвижек в наступлении.

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 180 человек на краснолиманском направлении.

Макрон признал, что европейцы и США испытывают сомнения по поводу будущего Украины.

Порошенко в Раде указал на нехватку снарядов и дронов у ВСУ.

Столтенберг надеется, что Конгресс США одобрит помощь Киеву до Рождества.

Слуцкий заявил, что никто не сделал для истребления украинцев больше Зеленского.

WP: США не хватит промышленных мощностей для производства снарядов для Украины и Израиля.