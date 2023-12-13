14 декабря
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Политика

День 657-й. Самое важное к утру 13 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные Новости

  • Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении своим референтом Кирилла Зорина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

  • Посол США в КНР заявил, что страны не пришли к согласию по вопросу конфликта на Украине. Разногласия по ситуации в Газе также не преодолены, отметил Николас Бернс.

  • Конгрессмен усомнился в одобрении США пакета помощи Киеву до католического Рождества. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл вновь напомнил, что предоставление Украине дополнительной помощи зависит от решения вопроса с безопасностью на южной границе Соединенных Штатов.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 90,00 рублей. Евро — 97,22 рублей.

В России разрабатывается новая снайперская винтовка в габаритах автомата.

«Ведомости»: КПРФ выдвинет на выборы Харитонова, «Новые люди» — Нечаева.

ТАСС: в России работают над созданием ударного подводного дрона.

СМИ: на Украине священнику вручили повестку в военкомат, угрожая силой.

Маск согласился с мнением, что Украина навсегда потеряла Крым.

Байден предложил республиканцам компромисс по охране границы США и помощи Киеву.

По словам журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс, на ее прямой вопрос президент Украины "слегка пожал плечом".

В Чувашии ввели выплату в размере 150 тыс. рублей участвующим в спецоперации иностранцам.

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