День 657-й. Самое важное к утру 13 декабря

Главные Новости
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении своим референтом Кирилла Зорина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Посол США в КНР заявил, что страны не пришли к согласию по вопросу конфликта на Украине. Разногласия по ситуации в Газе также не преодолены, отметил Николас Бернс.
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Конгрессмен усомнился в одобрении США пакета помощи Киеву до католического Рождества. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл вновь напомнил, что предоставление Украине дополнительной помощи зависит от решения вопроса с безопасностью на южной границе Соединенных Штатов.
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Доллар — 90,00 рублей. Евро — 97,22 рублей.
В России разрабатывается новая снайперская винтовка в габаритах автомата.
«Ведомости»: КПРФ выдвинет на выборы Харитонова, «Новые люди» — Нечаева.
ТАСС: в России работают над созданием ударного подводного дрона.
СМИ: на Украине священнику вручили повестку в военкомат, угрожая силой.
Маск согласился с мнением, что Украина навсегда потеряла Крым.
Байден предложил республиканцам компромисс по охране границы США и помощи Киеву.
По словам журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс, на ее прямой вопрос президент Украины "слегка пожал плечом".
В Чувашии ввели выплату в размере 150 тыс. рублей участвующим в спецоперации иностранцам.