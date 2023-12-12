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Зеленский в США попросил оружие для Украины и раскритиковал Конгресс.

Постпредство РФ при ООН: тонущий киевский режим может затянуть в свою воронку и Запад.

Первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский отметил, что 90% выделенных Украине средств "тратятся в самих США".

В Архангельской области создали проект "Врачи для военных".

США намерены объявить о выделении новой военной помощи Украине в декабре.

Президентские выборы закрепились на новых территориях.

Начальник войск РХБЗ Кириллов заявил о готовящейся провокации СБУ.