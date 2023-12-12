14 декабря
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Политика

День 656-й. Самое важное к утру 12 декабря

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные Новости

  • NYT: обучение ВСУ по американскому образцу не принесло результатов. Как отмечает издание, из-за неудач на поле боя Вооруженные силы Украины понесли большие потери, а больницы в стране оказались переполнены ранеными военными.

  • МВФ предоставит Украине очередной транш объемом $900 млн. По оценкам Международного валютного фонда, реализация экономической политики Киева "в целом идет по плану".

  • Telegraph: лидеры Европы хотят, чтобы Лондон возглавил усилия Запада по поддержке Киева. Газета со ссылкой на дипломатические источники передает, что Украина и некоторые европейские страны обеспокоены уменьшением роли Германии и Франции в качестве союзников и спонсоров Киева.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 90,69 рублей. Евро — 97,70 рублей.

Зеленский в США попросил оружие для Украины и раскритиковал Конгресс.

Постпредство РФ при ООН: тонущий киевский режим может затянуть в свою воронку и Запад.

Первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский отметил, что 90% выделенных Украине средств "тратятся в самих США".

В Архангельской области создали проект "Врачи для военных".

США намерены объявить о выделении новой военной помощи Украине в декабре.

Президентские выборы закрепились на новых территориях.

Начальник войск РХБЗ Кириллов заявил о готовящейся провокации СБУ.

Минобороны разрешено не отчитываться об управлении госимуществом на время СВО.

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