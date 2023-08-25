День 547-й. Самое важное к утру 25 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости и пожелал всем ее жителям, чтобы в очень скором времени на их земле воцарился мир;

Германия впервые поставила Украине ракеты для американских ЗРК Patriot;

Немецкая разведка неверно оценивала ситуацию вокруг Украины накануне начала российской спецоперации, заявил вице-канцлер Роберт Хабек;

Глава военного комитета ЕС Роберт Бригер выразил сомнения в возможностях ВСУ выйти на границы 1991 года;

В США считают, что поставленной Киеву военной техники достаточно для контрнаступления, таких объемов помощи вряд ли стоит ждать в 2024 году, пишет The Wall Street Journal;

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не имеет отношения к гибели Евгения Пригожина;

«Вагнер» без руководства Евгения Пригожина по-прежнему представляет серьезную угрозу для Польши, заявил в эфире Польского радио 1 заместитель министра финансов и региональной политики Марцин Горала;

Ситуация с бюджетом Украины на следующий год остается неопределенной, а конфликт в стране переходит в стадию «войны на выживание», заявил министр финансов Украины Сергей Марченко;

США решили сами обучать украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 и начнут их подготовку в октябре на базе в штате Аризона, сообщает Пентагон;

Премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стtре подтвердил, что королевство планирует передать Украине истребители F-16;

Португалия готова принять участие в программе подготовки украинских летчиков на американских истребителях F-16;